Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
AMD не будет исправлять уязвимость в безопасности старых процессоров Ryzen и Threadripper
Компания оставит без внимания такие решения, как Ryzen 1000, 2000 и 3000, а также модели Threadripper 1000 и 2000

  Согласно появившейся информации, процессоры AMD, выпущенные в 2006 году, имеют серьезную уязвимость в области безопасности, которая дает возможность злоумышленникам практически незаметно проникать в системы. Компания AMD Product Security выпустила обновления для различных семейств процессоров с целью устранения данной проблемы, однако, не все модели будут обновлены. Представители AMD отметили, что некоторые старые продукты "находятся вне окна поддержки программного обеспечения". Таким образом, модернизации не подвергнутся процессоры Ryzen 1000, 2000 и 3000, а также модель Threadripper 1000 и 2000.

реклама

  Тем не менее, многие современные процессоры AMD уже получили обновления для устранения этой уязвимости. Это касается всех поколений процессоров AMD EPYC для дата-центров, самых новых процессоров Threadripper и Ryzen. Чипы для центров обработки данных MI300A также получили необходимые исправления. В ответ на вопросы относительно влияния обновления на производительность, компания заявила, что "никакого влияния на производительность не ожидается". Это подразумевает, что AMD продолжает тестирования для оценки абсолютного эффекта обновлений на общую работоспособность системы.

  Для использования уязвимости Sinkclose злоумышленникам необходимо сначала получить доступ к ядру операционной системы. Достичь этого можно лишь через сложные методы, которые чаще всего применяются только государственными хакерами, что звучит позитивно для большинства рядовых пользователей.

  Тем не менее, все системы Ryzen Embedded и EPYC Embedded скоро получат обновления для устранения данной уязвимости. Это объясняется тем, что большинство встроенных устройств предназначены для работы круглосуточно без перерывов на протяжении многих лет, что делает их потенциальными целями для атак, если их не обновлять своевременно.

  Даже если на вашем компьютере нет конфиденциальной информации, настоятельно рекомендуется установить обновления от AMD. Это поможет обеспечить безопасность данных и защититься от угроз, если уязвимость Sinkclose станет более распространенной.

#amd #процессоры #ryzen #безопасность #threadripper #уязвимость
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Работают авиация, танки, артиллерия и беспилотники: МО РФ показало видеоролики уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
26
ВС РФ взяли последний рубеж украинской обороны с востока Покровской агломерации
+
Челябинская «Электромашина» усиливает оборонный потенциал с помощью передовой линии цинкования
+
Биржа OKX замечена в блокировке аккаунтов граждан РФ – что происходит, и есть ли риски конфискации
1
Концерн "Калашников" адаптирует ракету "Вихрь-1", способную уничтожить Abrams, для запуска с дронов
1
"Окирпичивание" гаджетов iPhone после посещения курортных стран и использование местных eSIM
5
В Георгиевске на продажу выставлена «Волга» ГАЗ-24-34 для КГБ СССР, в ограниченном тираже
2
Mercedes-Benz представит свою новую модель кабриолета Mercedes-Maybach SL уже 15 августа
+
Apple представит iPhone 16 в Корее раньше, чем в других регионах
+
Даниэль Араужо заявил, что Galaxy S25 получит первоклассные дисплеи и камеры
3
Китай представил гиперзвуковой глайдер с волнообразным планированием
2
Fallout: London стала самой быстро раскупаемой игрой в истории GOG
+
Лукашенко сообщил о перехвате украинских воздушных целей над территорией Беларуси
2
Депутат Госдумы Гурулев призвал не ждать «быстрой победы» в Курской области
34
МО РФ — о работе по отражению вооружённой агрессии ВСУ в Курской области
+
Reuters: Иран может поставить России баллистические ракеты Fath-360
+
Realme 13 Pro+ удивил авторов GSMArena экраном, а GT 6T – автономностью
+
Австралия и Anduril инвестируют в развитие производства подводных беспилотников Ghost Shark
+
Продемонстрированы дизайн и характеристики глобальной версии фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 9
+
Завершились испытания транспортной системы, способной двигаться со скоростью до 1000 км в 1 час
4

Популярные статьи

"RIPOUT" - краткий обзор нового хоррор-шутера
1
Ryzen 7 9700Х vs Core i7-14700K – как видеокарты стали бутылочным горлышком, снижая потенциал CPU
14
Как заставить кота зарабатывать себе на корм
13
А-235 «Нудоль» - что известно о самой мощной ПРО в мире и почему её прозвали "Убийцей спутников"
9
Почему разработка софта для Linux это сущий кошмар на примере Installer-SH для Chimbalix
17
Линеен ли прирост от разгона 7900ХТХ - проверяем с картинками и большими буквами
27
Патолого-аналитический разбор Xbox Game Pass
3

Сейчас обсуждают

Chingizid
00:35
Толку от нее, разворуют все равно родственники и друзья монстров обороны и главнокомандующего, как украли деньги 15 миллиардов рублей на постройку укрепрайнов на границе Курска с Украиной про которую...
А-235 «Нудоль» - что известно о самой мощной ПРО в мире и почему её прозвали "Убийцей спутников"
Александр Макаров
00:16
Так, если уже начинать говорить за вторичку, то тогда уже брать авито, а не маркеты, 1660 на вторичке стоит от 9к до 15, при такой стоимости её некорректно сравнивать с видеокартой старше на 2 поколен...
GeForce GTX 1660 SUPER vs GeForce RTX 4060 – стоит ли покупать старую видеокарту на вторичном рынке
begemo_tik
23:53
т.е. это не ГОРОД СЛАВЫ РУССКИХ МОРЯКОВ и ФЛОТУ РФ ТАМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО? ты ничего не путаешь?
Российская армия освободила около 50 квадратных километров в Харьковской области
begemo_tik
23:51
В статье автор неоднократно ссылается на "некоторые источники", но нет ни одной реальной ссылки. КМК, ТТХ системы А-235 и соответствующей ракеты автором НАМЕРЕННО ЗАНИЖЕНЫ.
А-235 «Нудоль» - что известно о самой мощной ПРО в мире и почему её прозвали "Убийцей спутников"
Сергей Шабуневич
23:46
жду у радеонов приписку G и X3D, а у рузенов xtx, что бы вообще непонятно было о какой железке речь
AMD выпустила обновленные Ryzen 7 5800XT и Ryzen 9 5900XT, тесты показали их энергоэффективность
Дмитрий Малинин
23:36
Моменты только? Должен быть сюжет достойный, актёры, и хорошая графика-а не моменты!
Появились тизеры «Железного сердца» и «Мандалорца и Грогу»
A224
23:35
когда-то и ixbt замечали. но потом получили бабло "А вот что касается качества 2D-графики, то тут есть что сказать. Я понимаю, что могу вызвать бурю негодования поклонников фирмы Matrox, но я скажу, ч...
Линеен ли прирост от разгона 7900ХТХ - проверяем с картинками и большими буквами
A224
23:31
7900XTX 2750\2550 7900XTX 2850\2650 7900XTX 2950\2750 7900XTX 3050\2750 7900XTX 3150\2750 ну как так-то. тогда дальше память задирай. не встаёт в 2850-2950? :))) надо отдельно частоту отдельно п...
Линеен ли прирост от разгона 7900ХТХ - проверяем с картинками и большими буквами
l33t_h4x00r
23:31
До Владивостока дошли
Работают авиация, танки, артиллерия и беспилотники: МО РФ показала видеоролики уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
l33t_h4x00r
23:30
ну я бы не сказал, по мне так в других сериалах по ЗВ есть норм моменты
Появились тизеры «Железного сердца» и «Мандалорца и Грогу»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем