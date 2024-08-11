Компания добавит тематическую зону злодеев из кинофильмов и расширит корпус, посвященный "Мстителям"

Компания Walt Disney Co. анонсировала новые аттракционы в своём тематическом парке, среди которых выделяется первая зона, посвященная злодеям из кинофильмов, а также расширение кампуса «Мстителей» в Калифорнии. Это стало частью масштабного плана по развитию курортного бизнеса.

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Данные инициативы были озвучены в субботу на двенадцатом съезде фанатов D23 в Анахайме. В сентябре прошлого года Disney обнародовала стратегию на долгосрочную перспективу для своего подразделения парков и курортов, задействовав инвестиции в размере 60 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия. Теперь компания делится подробностями.

Зона, посвященная злодеям, будет расположена в Волшебном королевстве Walt Disney World во Флориде. Она займет площадь, сопоставимую с обширными территориями в стиле «Звездных войн» и разместит два новых аттракциона, а также магазины и рестораны, чтобы обеспечить разнообразные впечатления для посетителей.

В проекте нового парка запланировано обновление, которое добавит зону, посвященную тематике "Тачек". В совокупности, эти два проекта являются самым значительным расширением за 53 года существования Magic Kingdom.

Несмотря на замедление в развитии парков, вызванное снизившимися показателями потребительского спроса, Disney продолжает активное расширение. В отчете о доходах за 7 августа компания отметила снижение прибыли в сегменте курортов, который ранее способствовал росту.

В кампусе Мстителей, расположенном в Disney's California Adventure в Анахайме, появятся два новых аттракциона, среди которых симулятор полета, связанный с «Железным человеком». Также будет представлен аттракцион, вдохновленный мультфильмом Pixar «Тайна Коко», в котором главный герой Мигель Ривера совершает путешествие по миру мертвых.