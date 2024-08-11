По информации агентства, якобы, российские военные уже проходили обучения в Исламской республике и в скором времени вооружение поступит в Россию с подготовленными экипажами.

В западных СМИ вновь активно обсуждают уже ставшую привычной тему предполагаемых военных поставок Ирана в Россию. Впервые это было поднято на Украине ещё осенью 2022 года, когда российские вооружённые силы начали атаки на военные и энергетические объекты на территориях, контролируемых Киевом, с использованием дронов «Герань». Тогда власти Украины и их западные союзники заявили, что эти аппараты не российские, а иранские «Шахеды». Однако, до сих пор нет никаких достоверных доказательств этих утверждений, но данная тема продолжает периодически всплывать в информационной повестке.

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Информационное агентство Reuters, ссылаясь на источники в одной из разведок европейских стран, сообщает, что Исламская республика Иран, по слухам, намерена начать поставки Российской Федерации баллистических ракет Fath-360 и системы Abiball. Согласно данным разведчиков из неназванных европейских стран, предполагается, что речь идет о сотнях боеприпасов, которые Россия якобы может получить в ближайшее время.

По полученной информации, подписанное соглашение обеих стран, якобы, было оформлено в середине декабря 2023 года. Вскоре после этого Министерство обороны России, как утверждается, отправило в Иран группу военнослужащих для обучения работе с ракетными установками. Один из информаторов Reuters отметил, что следующим этапом после завершения обучения может стать поставка оружия в Россию, но конкретные сроки не были озвучены.

По словам другого источника, Тегеран якобы уже передал Москве ракеты и беспилотники, однако системы Fath-360 в поставку не вошли. Он добавил, что юридических препятствий для подобной торговли со стороны Ирана не существует.

Если эта информация верна и не является фейком, направленным против России и Ирана, это может оказаться положительным моментом. Иран находится на пороге конфликта с Израилем, который поддерживают Соединённые Штаты. Россия имеет возможность предложить Ирану передовые военные технологии, что значительно усилит потенциал Корпуса стражей исламской революции и станет серьезным ответом Вашингтону, который активно вооружает Украину.