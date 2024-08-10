Гражданин Макао пытался тайно провезти эти устройства в скрытом отсеке инвалидной коляски

В начале августа, в порту Гунбэй, который соединяет материковый Китай и Макао, сотрудники таможни заподозрили одного пассажира, передвигающегося на электрической инвалидной коляске. Предполагая, что она могла быть изменена, инспекторы провели рентгеновскую проверку и обнаружили, что коляска использовалась для транспортировки контрабандных старых мобильных телефонов в страну. Данное открытие было подробно описано в релизе таможенной службы.

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Человек по имени Чэнь, гражданин Макао, въехал на материк 3 августа, используя свою электрическую инвалидную коляску, минуя очередь без декларации в зале контроля пассажиров Гунбэя. Внимание таможенников привлекли некоторые видимые модификации коляски, что заставило их остановить мужчину для более тщательной проверки.

Обнаружив аномалии на отсканированном изображении инвалидной коляски, чиновники начали исследовать данное средство передвижения. В результате разбора они нашли модифицированный отсек для батарей, в котором находились свыше 120 старых мобильных телефонов.

В соответствии с законодательством Китая, любые попытки уклониться от таможенного контроля "через сокрытие, маскировку, утаивание, фальсификацию или иными способами, а также путем транспортировки, переноса или почтовой пересылки товаров или предметов, которые запрещены или ограничены для ввоза или вывоза из страны, а также товаров, облагаемых налогом по законам, рассматриваются как контрабанда".

Хотя в информации не упоминается, будут ли Чэню предъявлены обвинения в контрабанде, такая вероятность существует. Если китайские судебные органы признают его действия достаточно серьёзными, он может понести уголовную ответственность.

В последние годы использование электрических инвалидных колясок и скутеров для переноса запрещённых предметов стало набирать популярность. В Китае за последний год зарегистрированы как минимум три инцидента, когда пассажиры были задержаны с контрабандными товарами, скрытыми в специальных отсеках их инвалидных колясок.