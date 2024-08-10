Дебют автомобиля произойдет на масштабной выставке в Соединённых Штатах, где также будут показаны некоторые реставрированные автомобили 20-го века





Компания Mercedes-Benz объявила о предстоящем дебюте новой модели - кабриолета Mercedes-Maybach SL, тизер которого был представлен еще в 2022 году. Официальная премьера состоится 15 августа в рамках масштабного события в Пеббл-Бич, США.

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В дополнение к этому, Mercedes-Benz организует выставку классических автомобилей, среди которых будет отреставрированный концепт С 111-II 1970 года с мощным роторным двигателем на 350 лошадиных сил.

Пока нет детальной информации о новинке Maybach, однако будущий кабриолет уже попал в объективы фотошпионов. В официальном заявлении компания раскрыла данные о расходе топлива для Mercedes-Maybach SL, который, согласно предварительным оценкам, составит 13,7 литра на 100 километров. Этот показатель очень схож с данными о расходе у не гибридного Mercedes-AMG SL 63, оснащенного четырехлитровым двигателем V8 мощностью 585 лошадей и крутящим моментом 800 Нм.

Помимо роскошного кабриолета, компания собирается открыть специальную серию трековых AMG GT3 - планируется выпустить 13 суперкаров в честь 130-летия бренда в мире автоспорта. В рамках этого события в Пеббл-Бич будет представлен, в частности, автомобиль, который победил в Targa Florio в 1924 году, а также Формула-1 1955 года. За представление элитной части имиджа марки будет отвечать величественный Maybach Zeppelin DS 8, выпущенный в начале 30-х годов.





На данный момент наиболее мощной версией кабриолета AMG SL считается модификация 63 S E Performance, которая оснащена гибридным двигателем, развивающим 816 лошадиных сил. Тем не менее, версия Maybach будет иметь другой, более простой двигатель, так же как и ограниченная серия спидстера PureSpeed, созданная на той же платформе.