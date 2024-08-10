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Zelikman
Бывший председатель Twitter подал иск против платформы X и Илона Маска
По словам экс-менеджера, миллиардер отказывается обналичивать его акции на сумму свыше 20 млн долларов


  Оминд Кордестани, бывший председатель Twitter, подал иск против компании, заявив, что ее владелец, миллиардер Илон Маск, не хочет обналичить его акции на сумму свыше 20 миллионов долларов, которые он считает своими.

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  Кордестани представлял компанию в качестве исполнительного председателя с 2015 по 2020 год и оставался в совете директоров еще два года до покупки Маском платформы за 44 миллиарда долларов. В своем иске он подчеркнул, что большая часть его вознаграждения была в акциях, которые, по его словам, Маск не желает выплатить. Юристы Кордестани утверждают, что X Corp., новое название компании, пытается "воспользоваться теми семью годами, которые г-н Кордестани посвятил Twitter, не осуществив ни одной выплаты".

  Иск, который был подан в Высший суд Калифорнии в городе Сан-Франциско, представляет собой очередной случай в ряде судебных разбирательств, инициированных бывшими руководителями Twitter против Илона Маска с момента его прихода на эту должность. В марте группа из четырех экс-менеджеров подала иск, обвиняя Маска в неправомерном удержании свыше 128 миллионов долларов за выходные пособия, полагая, что это произошло после их увольнения из компании.

  Перед тем как присоединиться к Twitter, Кордестани много лет работал в Google, который принадлежит Alphabet Inc.

#илон маск #twitter #бизнес #социальные сети
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