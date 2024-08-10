По словам представителей компании, высокопроизводительные чипы Arrow Lake будут потреблять минимум на 100 Вт меньше, чем аналоги из Raptor Lake.

На пресс-конференции в Китае представитель Intel отметил, что новые флагманские процессоры Arrow Lake будут не только значительно производительнее, чем Raptor Lake, но и "будут использовать как минимум на 100 Вт меньше энергии по сравнению с нынешней серией". Это позитивная новость для пользователей, так как повышенные требования к электропитанию и проблемы с напряжением от Raptor Lake были выявлены как главные факторы, вызывающие нестабильность у различных процессоров Core 13-го и 14-го поколений.

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В дополнительной информации сообщается, что Intel подтвердила поступление на рынок своих графических процессоров Battlemage в конце текущего года. Ранее появлялись слухи о том, что компания планирует представить архитектуру следующего поколения графических карт осенью 2024 года, что совпадает с праздничным сезоном. Если это окажется верным, то выход Battlemage будет приблизительно в то же время, когда Nvidia, согласно ожиданиям, запустит в продажу свои графические карты серии RTX 50.

Несмотря на то, что Intel не предоставила официальную информацию о конфигурациях питания своих процессоров Arrow Lake, информация от источника проливает свет на их мощностные характеристики. По данным Jaykihn, настольные процессоры Intel Arrow Lake-S будут представлены в вариантах с 8+16, 8+12, 6+8 и 6+4 ядрами. Все модели, кроме 6+4, скорее всего, будут иметь тепловое выделение до 125 Вт для разблокированных процессоров серии "K". Говорят, что остальные чипы в этих сериях будут иметь номинальные значения PL1 равные 65 Вт или 35 Вт.

Флагманский процессор с конфигурацией 8+16, ожидаемо именуемый Core Ultra 9 285K, будет предложен с режимом "Extreme", помимо стандартных режимов "Performance" и "Baseline". Предполагается, что он продемонстрирует уровень PL1 на 125 Вт и 295 Вт PL2 в экстремальном режиме, а в режиме Performance будет иметь PL1 125 Вт и PL2 250 Вт. Для базового режима также предсказывается PL1 125 Вт и 179 Вт PL2.