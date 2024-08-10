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Zelikman
В intel заявили, что новые процессоры будут существенно энергоэффективнее предшественников
По словам представителей компании, высокопроизводительные чипы Arrow Lake будут потреблять минимум на 100 Вт меньше, чем аналоги из Raptor Lake.

  На пресс-конференции в Китае представитель Intel отметил, что новые флагманские процессоры Arrow Lake будут не только значительно производительнее, чем Raptor Lake, но и "будут использовать как минимум на 100 Вт меньше энергии по сравнению с нынешней серией". Это позитивная новость для пользователей, так как повышенные требования к электропитанию и проблемы с напряжением от Raptor Lake были выявлены как главные факторы, вызывающие нестабильность у различных процессоров Core 13-го и 14-го поколений.

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  В дополнительной информации сообщается, что Intel подтвердила поступление на рынок своих графических процессоров Battlemage в конце текущего года. Ранее появлялись слухи о том, что компания планирует представить архитектуру следующего поколения графических карт осенью 2024 года, что совпадает с праздничным сезоном. Если это окажется верным, то выход Battlemage будет приблизительно в то же время, когда Nvidia, согласно ожиданиям, запустит в продажу свои графические карты серии RTX 50.

  Несмотря на то, что Intel не предоставила официальную информацию о конфигурациях питания своих процессоров Arrow Lake, информация от источника проливает свет на их мощностные характеристики. По данным Jaykihn, настольные процессоры Intel Arrow Lake-S будут представлены в вариантах с 8+16, 8+12, 6+8 и 6+4 ядрами. Все модели, кроме 6+4, скорее всего, будут иметь тепловое выделение до 125 Вт для разблокированных процессоров серии "K". Говорят, что остальные чипы в этих сериях будут иметь номинальные значения PL1 равные 65 Вт или 35 Вт.

  Флагманский процессор с конфигурацией 8+16, ожидаемо именуемый Core Ultra 9 285K, будет предложен с режимом "Extreme", помимо стандартных режимов "Performance" и "Baseline". Предполагается, что он продемонстрирует уровень PL1 на 125 Вт и 295 Вт PL2 в экстремальном режиме, а в режиме Performance будет иметь PL1 125 Вт и PL2 250 Вт. Для базового режима также предсказывается PL1 125 Вт и 179 Вт PL2.

#intel #процессоры #техника #железо
2
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Да задолбали они уже со своей лапшой про энергоэффективность. Всё эффективнее и эффективнее на бумаге, а на деле жрущие утюги
В intel заявили, что новые процессоры будут существенно энергоэффективнее предшественников
Gamandril
04:10
Никчемная новость о снижении вольтажа, а по ограничения PL видно что у топового процессора ничего не изменилось. Как было 253 ватта у 13900K так и осталось. Новость ни о чем.
В intel заявили, что новые процессоры будут существенно энергоэффективнее предшественников
Gamandril
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