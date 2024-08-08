Компания пока только экспериментирует с внедрением продукции Figure в свои процессы.





Автопроизводитель BMW объявил о завершении первого этапа испытаний по использованию человекоподобных роботов на своем заводе. В рамках этого проекта компания сотрудничает с калифорнийской фирмой Figure, а площадкой для тестирования стал завод в Спартанбурге. На текущий момент "терминаторы" выполняет простые задачи на линии сборки шасси.

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В испытаниях участвует робот Figure 02 - это второе поколение андроида из Калифорнии, который обладает расширенными возможностями передвижения и увеличенной мощностью, что делает его более эффективным. По утверждению компании Figure, данный робот является самым совершенным среди существующих на рынке. Он способен выполнять точные манипуляции, требующие высокой координации, например, размещать сложные компоненты с миллиметровой точностью и уверенно двигаться по рабочей зоне.





На производственном заводе BMW роботы используются для транспортировки деталей: они передают кузовные компоненты в специальные машины, откуда те направляются на сварочный участок. Ожидается, что в будущем область применения таких технологий может быть значительно расширена. Тем не менее, в BMW на данный момент не готовы делать прогнозы относительно дальнейшего использования роботов, так как эксперимент все еще продолжается. Ученые уверены, что гуманоидные машины смогут взять на себя задачи, которые не подходят для человека из-за своей неудобности или утомительности.

Недавно китайская компания Zeekr анонсировала начало использования своих андроидов на сборочной линии. Однако, на данном этапе китайских бренд пока не допускает роботов непосредственно к процессу сборки, ограничив их функции выполнением основных операций по транспортировке тяжелых грузов.