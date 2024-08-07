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Zelikman
Росгвардия перебрасывает дополнительные подразделения для усиления охраны Курской АЭС
Сообщается, что также подтягиваются дополнительные силы Министерства обороны, включая Силы специальных операций, для ликвидации украинских подразделений в Курской области

  Росгвардия усилила меры по охране Курской АЭС в связи с вторжением украинских войск в регион, как сообщается в пресс-службе организации.

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  Руководство Росгвардии решило направить в Курскую область дополнительные подразделения, в частности для охраны Курской АЭС. Эти бойцы будут действовать вместе с военными и пограничниками, участвуя в ликвидации украинских формирований, которые прорвались на российскую территорию. Основной задачей росгвардейцев станет борьба с украинскими диверсионно-разведывательными группами, действующими в регионе, помимо участия в боевых действиях.

  "В целях повышения безопасности стратегически важного объекта - Курской АЭС, части Росгвардии внедрили дополнительные меры охраны", - сообщается в официальном заявлении.

  Помимо этого, сформирован резерв оперативных сил Росгвардии, который подчинен оперштабу губернатора Курской области. Информация о том, какие именно силы были переброшены в этот регион, не разглашается. По данным от различных источников, к Курской АЭС также направляются подразделения Сил специальных операций.

  Ранее в российских СМИ сообщалось о том, что в область направлены дополнительные силы Министерства обороны, которое активно мобилизует резервы, чтобы остановить продвижение Вооруженных сил Украины. В свою очередь, украинские формирования также усиливают свои позиции, стремясь расширить контролируемую территорию в регионе.

#сво #всу #армия #бои #росгвардия #курская аэс
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