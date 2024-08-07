Этот шаг был предпринят на фоне заявлений со стороны Киева, о поддержке исламистских группировок, орудующих на территории Мали

Руководство Нигера приняло решение разорвать дипломатические отношения с Украиной, присоединившись к аналогичному шагу Мали. Подобные действия были приняты на фоне обвинений в том, что Киев оказывает поддержку группировкам Азавад, являющейся одним из филиалов террористической организации ИГИЛ, действующим в регионе.

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Этот шаг был сделан всего через два дня после того, как аналогичное решение приняло Мали, и явился частью растущих антизападных настроений в странах Сахеля, которые наблюдаются в последние годы. Заявление об этом разрыве последовало в ответ на утверждения украинского управления разведки о том, что страна оказывала помощь бунтовщикам в организации атаки, в результате которой погибло несколько десятков малийских солдат и бойцов Группы Вагнера.

"Нигер выразил поддержку Мали, прервав дипломатические отношения с Украиной с немедленным эффектом", - заявил представитель властей Амаду Абдрамане в своем обращении, которое транслировали в столице Ниамее во вторник.

Он отметил, что предполагаемая поддержка Украиной местных радикальных организаций угрожает стабильности на африканском континенте и может еще больше увеличить страдания гражданского населения.

Военные лидеры, которые свергли своих западных ставленников в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, самостоятельно разорвали военные связи с Францией и США, которые начали приостанавливать финансовую помощь этим государствам с 2022 года. Тем временем Москва усиливает свое влияние в регионе Сахеля через поддержку Частной Военной Компании «Вагнер».