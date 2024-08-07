Делается это на фоне начала совместных военных учений США, Филиппин, Австралии и Канады

В среду Китай сообщил о проведении военно-морских и воздушных патрулей в районе спорного Южно-Китайского моря, в то время как США вместе с тремя союзниками анонсировали совместные учения на море.

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Согласно заявлению, размещённому в WeChat, командование Южного военного театра Народно-освободительной армии Китая организовало патрулирование вокруг острова Хуанъянь, который также называется отмель Скарборо. В документе отметили, что военные действия, угрожающие стабильности и вызывающие напряжённость в этом регионе, находятся под контролем.

Эти события происходят на фоне с тем того, что США, Филиппины, Австралия и Канада объявили о начале двухдневных совместных морских учений. Как указано в заявлении высокопоставленных военных четырёх стран, основная цель учений заключается в подтверждении "совместной приверженности укреплению регионального и международного сотрудничества в интересах свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Если кратко, то это лишь очередная попытка провокации в сторону Китайской Народной Республики.

В последнее время Манила активизировала военные учения с различными странами. На прошлой неделе она провела свои первые совместные учения с Японией после аналогичных мероприятий с США. Эти маневры являются частью стратегии президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего по укреплению оборонительных связей со сторонниками Запада. Недавно страна получила дополнительные средства на оборону от США. В прошлом месяце Филиппины подписали военный договор с Японией, который аналогичен уже существующему соглашению с США и Австралией, и одновременно ведут переговоры о новом соглашении с Канадой.