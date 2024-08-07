Данное изображение участвует в рекламной акции компании, однако, в настоящий момент скрыто от пользователей.

Компания Rimac инициировала уникальную тизерную рекламную кампанию. Производитель гиперкара Nevera, ранее удаливший все свои посты в одной из социальных сетей, теперь разместил на официальном сайте элемент, напоминающий обратный отсчет. На главной странице скрыто изображение будущей модели за 40 тысячами пикселей, и посетители могут постепенно раскрывать его. Тем временем, на платформе Reddit уже было опубликовано это изображение, которое один из пользователей сумел извлечь из кода страницы.

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Посетителям сайта предлагается делиться указанной ссылкой в соцсетях или комментировать записи самой компании. За каждое такое действие обещано открывать по одному пикселю. На фотографиях, размещенных на Reddit, гиперкар показан сверху. Открывается вид на массивное углепластиковое антикрыло с характерными законцовками, а также карбоновые панели крыши и корпуса боковых зеркал. Однако, детали технических характеристик пока не раскрываются.

Согласно одной из версий, компания Rimac планирует выпустить ультрамодернизированную версию своей текущей модели Nevera, которая будет отличаться улучшенной аэродинамикой и, возможно, переработанной силовой системой. Ранее была представлена аналогичная версия под названием Time Attack, однако, её уникальные черты заключались в особом оформлении, а общий тираж составил всего 12 автомобилей. Также не исключено использование альтернативного типа силовой установки, например, гибридного варианта.

В этом году Rimac отмечает своё 15-летие, и в честь этого события была представлена лимитированная версия Nevera. Особая отделка будет доступна всего для девяти электромобилей, стоимость каждого из которых составляет не менее 2,35 миллиона евро.