В данном эксперименте сотрудничают UBTech, Geely и Miracle Automation Engineering

Китайская компания Zeekr начала тестирование человекоподобных роботов в автомобильном производстве, сообщает Cnevpost. Партнёр Zeekr, компания UBTech, разработавшая андроидов, отметила, что боты работают на конвейере уже три недели, однако, пока они выполняют лишь базовые задачи.

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В этом эксперименте участвуют три организации: сам производитель андроидов UBTech, автогигант Geely и компания Miracle Automation Engineering. Geely отвечает за разработку сценариев, в которых будут задействованы роботы, а Miracle, будучи поставщиком программного обеспечения, собирает данные с производственной линии для обучения андроидов и организует сам процесс обучения.

На производственной линии Zeekr используются роботы модели Walker S Lite, которые являются облегчёнными и усовершенствованными версиями прежних моделей. Одним из их преимуществ является возможность эффективно перемещаться, удерживая коробку весом до 15 килограмм. В настоящее время эти андроиды в основном задействованы для переноса тяжестей, однако, в будущем предполагается расширение их функций.

Летом прошлогодний робот Walker S был внедрён на одном из заводов концерна Dongfeng. В этом случае компания UBTech более подробно осветила использование андроида: в планах - научить его выполнять некоторые сборочные задачи, а в скором времени он будет способен заливать технические жидкости, и уже затем - осуществлять контроль качества на определённых участках производства. Кроме того, UBTech рассчитывает на сотрудничество с FAW-Volkswagen.