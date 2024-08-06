Александра Оглоблина сумела достичь максимальных результатов сразу по 4 дисциплинам: русский язык, профильная математика, информатика и физика

Как сообщил ректор Московского государственного технического университета имени Баумана, Михаил Гордин, единственная в Российской Федерации выпускница, которая сумела достичь максимальных результатов по 4 дисциплинам сразу, набрав 400 баллов на ЕГЭ, приняла решение поступить именно в этот ВУЗ.

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8 июля текущего года, говоря о результатах ЕГЭ, Анзор Музаев, глава надзорной службы в области образования, заявил, что всего один выпускник смог достичь 400 баллов - по 100 баллов по 4 предметам. 42 участника достигли в совокупности 300 баллов по 3 дисциплинам, 648 учащихся набрали по 200 баллов за 2 предмета, в то время как количество 100-балльников составило 8,7 тысяч.

"Мы гордимся, конечно, что у нас есть четырехсотбалльница, выпускница нашей инженерной школы. Она к нам поступила, она единственная в России, очень радостно за это", - отметил представитель МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по соцразвитию, подчеркнула, что среди наиболее выделившихся оказались ученики предпрофессиональных классов школ Москвы. Среднестатистический балл по каждому предмету у этих участников оказался на 9 пунктов выше, чем в среднем по столице. По её словам, около 25% всех выделившихся - это учащиеся предпрофессиональных классов, и многие из них продемонстрировали наивысшие результаты по нескольким предметам одновременно.

Ракова рассказала, что Александра Оглоблина, выпускница Бауманской инженерной школы No 1580, стала обладательницей 400-бального результата. Она сумела достичь таких результатов на ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике и физике. Помимо этого, Ракова привела статистику, согласно которой учащиеся предпрофессиональных классов имеют наиболее высокие результаты по всей стране.