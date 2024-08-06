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Zelikman
Технологические компании находят компромиссные решения для возвращения сотрудников в офисы
Компании начинают предлагать гибридные модели работы, а также более гибкие графики

  Недавние исследования указывают на то, что технологические фирмы изменили свои подходы и теперь предлагают сотрудникам возможность выбора оптимального режима работы. Сотрудники все более неохотно возвращаются к полным рабочим графикам в офисе, и компании начинают осознавать важность этого значительного изменения. По результатам исследования Flex Index, охватывающего трудовую политику 2670 технологических компаний, всего три процента требуют от работников являться в офис, тогда как год назад этот процент составлял восемь.

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  В организации, включенные в исследование Flex Index, трудятся более 11 миллионов человек. В этом году 79 процентов из них перешли на полностью гибкий график работы, что лишь немного превышает 75 процентов прошлого года. В 2023 году 38 процентов компаний внедрили модель, предполагающую выбор формата работы самим сотрудником, а сейчас этот показатель возрос до 56 процентов. Только 18 процентов опрошенных компаний настаивают на том, чтобы их сотрудники работали в офисе в определенные дни, применяя так называемую «структурированную гибридную модель».

  Технологическая отрасль представляет собой захватывающий объект для анализа, так как компании в этой сфере, в теории, обладают необходимыми ресурсами для поддержки гибридной модели занятости. Однако, вопрос организации удаленной работы оказался спорным для многих крупных технологических гигантов в последние месяцы и годы.

  В недавних новостях появилась информация о том, что компания Dell внедряет специальную систему для оценки гибридных сотрудников в зависимости от их посещаемости офиса. Сотрудники, которые не будут соответствовать установленным требованиям, могут столкнуться с различными санкциями, включая ограничения в возможностях карьерного роста. Согласно недавнему опросу, работникам в Индии необходимо посещать офис не менее трех раз в неделю, чтобы не потерять часть оплачиваемого отпуска.

  Корпорации, такие как Google, Salesforce и Amazon, сталкиваются с значительным сопротивлением при попытках вернуть сотрудников в офис. Хотя удаленная работа и гибридные модели были восприняты как спасение во время пандемии, руководство теперь рассматривает их как затруднение.

#технологии #компании #работа #офис
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