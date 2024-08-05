По предположениям источника, новая версия будет лишь немного уступить видеокартам с GDDR6X

Согласно надежным источникам, Nvidia работает над обновленной версией видеокарты GeForce RTX 4070. Сегодня MEGAsizeGPU сообщила, что новая RTX 4070, обозначенная как PG141 SKU347, будет использовать память GDDR6. В отличие от предыдущей модели, которая имела 12 ГБ GDDR6X с пропускной способностью 21 Гбит/с, новая версия будет оснащена более медленной памятью, но, по утверждению источника, остальные параметры останутся неизменными.

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Возможная скорость обновленной GeForce RTX 4070 GDDR6 может составить 20 Гбит/с, что лишь немного ниже характеристик оригинальной версии с GDDR6X. Однако, стоит отметить, что пока это лишь слухи, и имеются определенные вопросы касательно точной скорости памяти этой новой модели. MEGAsizeGPU предполагает, что обновленная версия "может иметь 20 Гбит/с", что приближает её к первоначальному варианту, но не достигает его уровня.

Некоторые предварительные расчеты указывают на то, что замена 12 ГБ GDDR6X с частотой 21 Гбит/с на 12 ГБ GDDR6 с частотой 20 Гбит/с теоретически может снизить пропускную способность примерно на 5% для RTX 4070 с её 192-битной шиной. В результате пропускная способность уменьшится с 504 Гбит/с до 480 Гбит/с, если информация о скорости GDDR6 верна.

Несмотря на это скромное снижение, потенциальные покупатели RTX 4070 GDDR6, вероятно, не будут сильно обеспокоены. Все остальные характеристики карт, по сообщениям, остались прежними, и пользователи, как правило, склонны не обращать внимание на пропускную способность при игре в более высоких разрешениях, особенно в тех играх, которые чувствительны к этому параметру.

Появление новой серии RTX40 вызывает вопросы о причинах её появления на рынке. В отсутствие официальных заявлений можно лишь предполагать, что изменения могут быть связаны с законами спроса и предложения. Таким образом, Nvidia и ее партнёры могут перейти на GDDR6, поскольку сейчас такую память проще достать и она дешевле.