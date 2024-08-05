Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Новый мобильный чип MediaTek Dimensity 9400 будет существенно дороже своего предшественника
По словам источников, он будет построен по 3-нм технологии второго поколения TSMC и на 40% быстрее в задачах с искусственным интеллектом по сравнению с Dimensity 9300

  С течением времени MediaTek всё больше сокращала разрыв в производительности с Qualcomm. Новый процессор компании, Dimensity 9400, должен стать конкурентом Snapdragon 8 Gen 4. Однако, за увеличение мощности может потребоваться дополнительная плата, поскольку Dimensity 9400 может оказаться дороже своего предшественника.

реклама

  Приобретение смартфонов включает не только их цену, но и стоимость сборки. Существенная доля расходов связана с процессором, и рост цен на чипы обычно ложится на пользователей. Таким образом, если появятся новости о повышении цен на чипы от производителей, можно ожидать и подорожания смартфонов на их основе. Хотя это не происходит регулярно, это одна из причин медленного роста цен на мобильные устройства.

  Пока это всего лишь слухи. Известный источник цифровых новостей опубликовал короткую заметку о грядущем чипе. В нём указывается, что стоимость премиум-моделей с этим чипом может немного увеличиться, что говорит о росте цены самого чипа, хотя точные цифры не озвучиваются. Согласно источникам, Dimensity 9400 будет оснащён значительными улучшениями и будет выполнен по 3-нм технологии второго поколения TSMC.

  Согласно имеющимся данным, новый чип способен предложить значительное улучшение в области обработки данных с применением искусственного интеллекта. По информации Digital Chat Station, производительность NPU возрастёт на 40% по сравнению с чипом, представленным в прошлом году. Это должно упростить работу с данными ИИ на устройствах. Неудивительно, что компания делает акцент на искусственном интеллекте в своих новых продуктах.

  Предполагается, что чип будет демонстрировать высокие результаты и в других аспектах, однако, в утечках информация об этом отсутствует. Существует мнение, что ему может не хватать эффективных ядер, что вызывает вопросы касаемо температуры работы чипа. Стоит надеяться, что программное обеспечение, поддерживающее чипы, поможет снизить риск перегрева и оптимизировать время работы от аккумулятора.

  Согласно другим слухам, чип Dimensity 9400 должен быть больше, с размером кристалла около 150 мм2, что сделает его крупнейшим среди мобильных решений. Чип будет содержать 30 миллиардов транзисторов, что на 32% больше, чем у Dimensity 9300.

#технологии #tsmc #mediatek #чипы #dimensity 9400
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие инженеры создали и отправили на Украину дрон, который не боится российских комплексов РЭБ
17
Космические силы США вынуждены отказаться от ракетных двигателей из России
4
BI: С-400 "Триумф" и модернизированные Су-35С вместе с МиГ-31БМ будут охотиться за F-16 ВСУ
9
Россияне нашли способ обхода замедления YouTube с помощью Майнкрафта, Steam и Garry's Mod
5
Исследователи впервые создали из атомов золота новый материал с особыми свойствами
1
Опасения по поводу новых санкций вынуждают NVIDIA не торопиться с поставками B20 в Китай
+
ВС ВСУ показали кадры пуска крылатых ракет Storm Shadow с фронтового бомбардировщика Су-24М
+
Яндекс Go представил грузовой электросамокат «симовоз», перевозящий до трех стандартных самокатов
3
Из-за обвала цен на акции, 500 богатейших людей мира потеряли 134 млрд долларов за один день
1
Осенью на внутренний рынок Японии выйдет обновлённая Honda Civic одиннадцатого поколения
2
Смартфоны Apple iPhone 16 выходят 10 сентября
+
Nvidia прекращает выпуск самой популярной среди геймеров видеокарты, сообщает информатор
+
TWZ: Украинские квадрокоптеры «Баба Яга» теперь способны запускать управляемые боеприпасы
+
В зону СВО начали поступать FPV-дроны «Пиранья-13»
3
Ryzen 7 5800XT работает на частоте 5 ГГц при мощности 65 Вт
7
В Китае планируется обязательная идентификация всех пользователей интернета с помощь ID-карты
5
NVIDIA столкнулась с задержкой выпуска графических процессоров Blackwell
1
УАЗ обновил расценки на внедорожники «Буханка» и «Хантер» в версии «Экспедиция»
2
Huawei разрабатывает процессор, который будет использовать унифицированную архитектуру памяти
+
One UI 7 получит новый игровой модуль Good Lock с расширенным доступом к настройкам игр
2

Популярные статьи

С-70 "Охотник" с новым "супердвигателем" АЛ-51Ф и ракетами 5-го поколения Р-74М2 - подробности
9
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
10
Обновленная боевая система, новый контент, русская локализация и многое другое в Gothic Remake
10
7 любимых игр старого олдфага
12
Сравнение Windows 11 Home и Pro: какие отличия
13
Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа
2
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
61
Выясняем, насколько в России компьютеры дороже, чем в Германии, и есть ли шанс сэкономить
8
Новые «Искандеры» и старые «МиГи»: чем ВС РФ встретят хвалёных «Боевых соколов» F-16
9
11 захватывающих стратегических игр, вышедших на ПК за последние пять лет
+

Сейчас обсуждают

Владимир Клецов
15:06
Если кратко - вы описали гарантийные случаи с вашими SSD, и 18 тыс. вам, наверное, за них вернули)) Сложно поверить, что такой брак возможен подряд, но похоже вы очень своеобразный человек - можно выб...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Джон Коннор
15:03
что и требовалось доказать
Cмартфоны IQOO Z9s и Z9s Pro получат чипы от разных брендов
Konstantin Skorik
14:59
Интелбои против Амудешников. Эта битва никогда не закончится. Сделай аналогичную сборку на нителе с нвидиа и почитай во сколько выйдет.
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
LorDex
14:56
Я поэтапно грейдил свой комп по нескольким причинам. Первая, это то что мой 2500k и GTX970 прилично устарели и не хотелось дожидаться когда вся эта комплектуха будет стоить как пару кило картошки. Вто...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Александр Еремеев
14:55
Это капитализм. Конечному покупателю пофиг, обанкротится Интел или нет. Корпорации тоже не будут нести убытки во благо спасения чип-мейкера. Ждём лавину исков. В том числе коллективных в США. Ибо Инте...
Европейские магазины отмечают 400% рост числа возвратов процессоров Intel 14-го и 13-го поколений
Eppius
14:54
Странно все это...
Ходаковский: Зеленский начнёт очередное контрнаступление, несмотря на высокий шанс провала
Алексей Енютин
14:53
Если компьютер, просто подключенный к сети внезапно схватывает что-то нехорошее, то в сети работает сканер уязвимостей, который при нахождении уязвимой машины и инициирует загрузку на нее ВПО.
Ютубер выяснил, что произойдет, если подключить к интернету старую ОС Windows XP
Станислав Кожевников
14:47
Когда придёт время, поставлю Windows 12 !!!
Почему не стоит отказываться от Windows 10 прямо сейчас, и когда придёт время установить Windows 11
Alexey B
14:45
Этоне имеет значения! Почему? Да потому, что железки что в старом корпусе с одной дыркой на выдув, что в новом суперперфорированном (по русски дырявом) выделяют ОДНО И ТОЖЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛА! Банально ...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
NuclearMissionJam
14:45
У меня есть блог, почему я SSD не ставлю. Если кратко - первый ссд брак, второй глючил, третий помер за полгода. Не то чтобы я прям против SSD - для того же GeForce софта он нужен. Но я пока не решаю...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем