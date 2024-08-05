По имеющимся данным, цена на данную модель будет начинаться от 11,2 тысяч долларов

Компания Geely готовится представить новый компактный электрический хэтчбек под названием Xingyuan. Первые изображения и характеристики модели были опубликованы в базе данных китайского министерства промышленности в середине прошлого месяца, а теперь производитель поделился дополнительными подробностями. По информации Car News China, продажа новинки начнётся уже в августе с ценником от 80 тысяч юаней, это примерно 11,2 тысячи долларов.

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Надпись Geome на багажной двери Xingyuan подтверждает, что этот автомобиль принадлежит к семейству Geometry. Это направление было задумано как отдельный суббренд, но весной прошлого года было возвращено в основную линейку Geely Auto как серия доступных электрических моделей. С размерами 4135x1805x1570 мм и колёсной базой 2650 мм, Xingyuan займет место между электрокарами Geometry E и Geometry C. Для сравнения, модель BYD Dolphin на 10 мм короче, но при этом имеет колёсную базу на 50 мм длиннее, чем у Xingyuan.

Новая пятидверная модель прошла сертификацию с электромоторами мощностью 79 и 116 лошадей, а также аккумуляторами ёмкостью 30,12 и 40,16 кВтч. Эти батареи обеспечивают диапазон пробега от 310 до 410 километров по стандарту CLTC. Максимальная скорость автомобиля составит 135 километров в час. Модель BYD Dolphin, после обновления, в самой доступной версии за 99 800 юаней, что примерно равно 13,9 тысячи долларов, оснащена электромотором мощностью 95 лошадиных сил и батареей на 44,928 кВтч, что позволяет проехать 420 километров на одном заряде.

Для модели Xingyuan будет доступно девять различных дизайнов колёсных дисков, а также опциональные камеры и радар. Информационно-развлекательная система будет работать на платформе Flyme Auto, разработанной компанией Meizu, которая принадлежит холдингу Geely.