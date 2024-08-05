Также сообщается о поражении пункта временной дислокации украинских военных

Со стороны российской армии не прекращаются точечные ракетные атаки на объекты украинских формирований, и на этот раз военные ликвидировали базу временного размещения иностранных добровольцев в Харьковской области. Удар осуществлялся с использованием ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», как сообщается Министерством обороны.

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Российская разведка определила местоположение иностранных специалистов в Балаклее, Харьковской области. Отмеченная цель была атакована ракетами комплекса «Искандер-М», принадлежащего войсковой группировке «Запад». В результате атаки была уничтожена база, где находилось около 80 бойцов.

"Ракетное подразделение российской группировки осуществило удар с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по расположению иностранных добровольцев в зоне Балаклеи. В результате атаки объект был разрушен, а ликвидировано 80 бойцов", - сообщает представитель группировки.

Кроме того, в течение ночных часов были атакованы места временного размещения украинских военнослужащих в Харьковской области. Удары производились с помощью авиационных бомб ФАБ-500, оснащённых универсальным модулем планирования и коррекции, с фронтовых бомбардировщиков Су-34 Воздушно-Космических сил России. Уточняется, что цели были поражены благодаря точным попаданиям, однако, информация о возможных потерях украинской стороны остается недоступной. Тем не менее, средства объективного контроля подтвердили успешное попадание в обозначенные цели. Самолеты действовали с безопасного расстояния, чтобы избежать поражения от украинской системы ПВО.