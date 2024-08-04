Сообщается о поражении объектов в Полтавской и Харьковской областях

Российская армия продолжает атаковать ключевые объекты инфраструктуры и военные базы Украины, и эта ночь не стала исключением. Несмотря на заявления Воздушных сил ВСУ о том, что все беспилотники и ракеты были сбиты, украинские источники информируют о точных попаданиях в различных регионы.

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По данным Генерального штаба Украины, в ночные часы противовоздушная оборона сбила пять российских дронов-камикадзе «Герань-2», однако, не смогла перехватить две ракеты Х-59, которые поразили инфраструктуру в Полтавской области. Как сообщает украинская пресса, в результате удара пострадало железнодорожное полотно, хотя точные места повреждений не указываются. Тем не менее, известно о задержках в движении поездов, следующих из Харькова.

В ночное время слышались взрывы в районе аэродрома Миргород, расположенного в Полтавской области, где проводили атаку дронами-камикадзе. Местные власти подтвердили прилёты в районе аэродрома, но не стали сообщать дальнейшие детали. Украинские подпольные источники информируют, что в субботний вечер был осуществлён ракетный удар по городу Чугуев в Харьковской области. В результате удара четырёх ракет был разрушен склад с боеприпасами и военной техникой, а также попадание произошло в место временного расположения украинских военнослужащих.

В 23:00 в Чугуеве произошло четыре удара, о чём сообщали в ряде околовоенных Telegram-каналов. По информации сопротивления, удар пришёлся на мотивированное подразделение ВСУ, скорее всего, членов одного из националистических батальонов.

"Сегодня в Чугуеве оказались мотивированные, не просто собранные на остановках, а именно идейные", - рассказал источник.