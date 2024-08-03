Компания была основана в далёком 1991 году и в какой-то момент являлась третьим по популярности печатным изданием в США

Журнал Game Informer объявил о своем закрытии в пятницу после 33 лет существования. Он долгое время продавался вместе с подписками материнской компании GameStop и считался самым долговечным печатным игровым изданием в США и даже на некоторое время самым распространённым.

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На сайте Game Informer теперь размещена простая заставка с прощальным текстом, а последний выпуск, номер 367, с главной статьей о Dragon Age: The Veilguard, стал финальным. Закрытие произошло стремительно: в пятницу утром GameStop уволил весь коллектив журнала. Видеопродюсер Алекс Ван Эйкен отметил, что некоторые сотрудники не знали о своих увольнениях, пока не было опубликовано официальное заявление в Twitter. Внезапное отключение сайта затрудняет архивирование контента издания, что может оставить только коллекции подписчиков в качестве единственной возможности сохранить тысячи статей.

Журнал Game Informer начал свою историю в 1991 году под эгидой FuncoLand, однако, настоящий успех пришел к нему в 2000 году, когда его купила компания GameStop. К 2012 году его тираж составил 8 миллионов экземпляров, сделав его третьим по популярности печатным изданием в США.

Возможно, GameStop решил закрыть журнал, чтобы остановить финансовые потери, которые нарастали в последние годы из-за падения продаж игр в физических магазинах и перехода к цифровым загрузкам. Компания не раз проводила сокращения штата, включая сотрудников Game Informer, и внедряла различные меры по снижению затрат.

Закрытие Game Informer добавляет еще один элемент в список ушедших великих изданий игровой индустрии, таких как Electronic Gaming Monthly и Nintendo Power, в то время как такие журналы как Edge Magazine, PC Gamer и Famitsu продолжают оставаться заметными на рынке.