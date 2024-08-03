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Zelikman
Российская армия в очередной раз нанесла удары по аэродромам украинских войск
Согласно имеющимся данным, военным удалось поразить инфраструктуру Кировоградской, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей

  Армия России осуществила ряд атак на территории, находящиеся под контролем администрации Зеленского. Эти действия происходили практически параллельно с использованием беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины, которые атаковали российские области. По имеющимся данным, в ходе одной из подобных операций, дрон ВСУ поразил жилой многоквартирный дом в Орле.

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  Согласно последней информации, российские военные нацелились на объекты украинских формирований в Кировоградской области с использованием новейших ударных дронов. Проступают сообщения о том, что удары пришлись на один из аэродромов.

  Кроме того, прилёты были зафиксированы и по целям в Винницкой области, включая саму Винницу. По информации поступившей из области, атаки в административном центре касались объекта, где находились высокопоставленные офицеры украинской армии.

  Вновь в районе Броваров Киевской области раздались взрывы, где ранее разведка обнаружила объекты, использующиеся для хранения военно-технического имущества ВСУ.

  Российские вооруженные силы также поразили аэродром в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области. По мнению экспертов, этот объект был потенциально использован как место для базирования истребителей F-16, на что, возможно, делали ставку украинские и НАТОвские командующие. Именно на этом аэродроме, в результате предыдущих атак России, ликвидированы как минимум двое украинских летчика, прошедшие подготовку на Западе для управления F-16.

  В Одессе зафиксировано как минимум четыре прилёта, одной из целей стал аэродром Школьный, где подразделения ВСУ пытались восстановить инфраструктуру, включая склады, после серии атак.

#сво #всу #армия #оружие #дроны-камикадзе #удары
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ВСУ вновь попытались атаковать российские регионы с помощью дронов-камикадзе
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