Это возможно по причине того, что в данных автомобилях используются разработки и компоненты местных производителей.

Электрические автомобили Audi, ориентированные на китайский рынок, не будут нести традиционный логотип с четырьмя кольцами. Одна из причин заключается в том, что в разработке используются как собственные технологии компании, так и разработки местных фирм. Об этом сообщали несколько инсайдеров.

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Изменение логотипа обусловлено имиджевыми соображениями. Эти электромобили создаются в сотрудничестве с концерном SAIC, и в них интегрированы китайские компоненты и технологии. К примеру, используется аккумуляторная батарея от CATL и системы активной безопасности от стартапа Momenta. В связи с этим такие автомобили не могут быть полностью классифицированы как модели Audi.

На данный момент неясно, получат ли электромобили Audi только новые логотипы или же произойдет полный ребрендинг. Первый концепт, разработанный в сотрудничестве с китайскими компаниями, планируется представить в ноябре. Тем не менее, представители Audi охарактеризовали появившиеся слухи как спекуляции и заявили, что будущие модели останутся "настоящими Audi с подлинной ДНК бренда".

Стоит отметить, что в первом полугодии Audi реализовала в Китае около 10 тысяч электромобилей. Это число значительно ниже, чем у местных конкурентов, таких как Nio и Zeekr. В ассортименте электрических авто Audi на китайском рынке представлены кроссоверы Q4 e-tron, Q5 e-tron и Q6 e-tron.