По мнению американского ведомства, Зелёный гигант может давить на клиентов, вынуждая приобретать её товары на своих условиях

Минюст Соединённых Штатов начал проверку в отношении компании Nvidia на фоне обвинений в потенциальном злоупотреблении своим господствующим положением на рынке искусственного интеллекта. В ходе этого расследования внимание уделяется вопросу о том, использует ли Nvidia свою рыночную силу для ограничения конкуренции, например, принуждая клиентов приобретать продукты в пакетах или прибегая к агрессивным тактикам по устранению конкурентов.

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Согласно сообщениям, Министерство юстиции изучает, не подвергала ли Nvidia угрозе своих клиентов, которые осуществляют закупки у конкурентов, таких как AMD и Intel, либо у небольших стартапов, затягивая выполнение их заказов. Такие действия могут существенно подорвать конкурентоспособность и ограничить развитие рынка процессоров для ИИ. Nvidia, в свою очередь, отвергает упомянутые обвинения и настаивает на том, что справедливо распределяет свои ускорители среди клиентов.

В процессе расследования анализируются обвинения в том, что компания Nvidia оказывала давление на облачных провайдеров, заставляя их одновременно закупать несколько продуктов, включая адаптеры A100 и H100 для задач в сфере ИИ и высокопроизводительных вычислений, а также сетевое оборудование марки Mellanox. Это могло ограничить выбор поставщиков. Министерство юстиции также изучает жалобы о том, что Nvidia, возможно, устанавливает завышенные цены на сетевое оборудование для клиентов, предпочитающих чипы для ИИ от конкурентов, таких как AMD и Intel.

На данный момент Nvidia контролирует значительную часть рынка процессоров для искусственного интеллекта, по оценкам аналитиков, около 80%. Это доминирование вызывает опасения у конкурентов и регуляторов, которые беспокоятся о влиянии Nvidia на рыночные условия. Продолжающееся расследование направлено на выяснение того, являются ли действия компании злоупотреблением рыночным положением.

В ответ на расследование Nvidia утверждает, что действует в рамках законодательства, подчеркивая свою приверженность прозрачности в предложении продуктов на различных платформах и готовность сотрудничать со следствием.