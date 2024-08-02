Заявлено, что компания будет предоставлять дополнительные 2 года гарантийного обслуживания

Накануне компания Intel объявила об увеличении сроков гарантии на процессоры Core 13-го и 14-го поколений в розничной упаковке на дополнительные два года. Это решение связано с проблемами чипов, которые продолжают беспокоить пользователей уже несколько месяцев. Проблемы касаются всех моделей с мощностью 65 Вт и выше, что свидетельствует о массовом распространении сбоев, включая как флагманские устройства, так и стандартные чипы среднего класса. Обычно на продукты Intel предоставляется трехлетняя гарантия, и данное продление увеличит срок гарантии для большей части коробочных процессоров до 5 лет.

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Компания намерена выпустить патч микрокода к середине августа, чтобы устранить сбои, вызывающие неожиданные перезагрузки и ошибки BSOD во время использования. Хотя обновление не сможет решить проблемы уже неисправных процессоров, оно должно предотвратить дальнейшую деградацию чипов. На данный момент остается неясным, затронуты ли чипы, подверженные чрезмерному напряжению, скрытой деградацией или повреждениями, которые пока не проявляются в сбоях, но могут возникнуть в будущем. Расширенная гарантия, очевидно, направлена на устранение этих опасений.

Intel объявила о начале расследования, связанного с возможным коллективным иском из-за проблем со сбоями. Пока компания не предоставила полной информации о новом продлении гарантии, однако обещает детализировать данные в будущем. Известно, что для некоторых моделей, таких как Special Edition KS, гарантия, которая изначально составляла один год, теперь будет увеличена до трех лет. Это продление на два года охватывает устройства в розничной упаковке, в то время как для имеющих OEM-системы клиентов Intel советует обращаться к производителям, намекая на возможность продлений от них.

Компания принесла извинения за задержку с ответом и в своем заявлении подтвердила, что окисление не является ключевой причиной текущих проблем с нестабильностью. Intel отметила, что впервые узнала о проблеме окисления, которую она охарактеризовала как "незначительную", в 2022 году. В начале прошлого года были внедрены исправления и улучшения в процессе контроля, а к началу этого года все поврежденные чипы должны были быть исключены из цепочки поставок. Тем не менее, Intel признает, что некоторые дефектные чипы могли еще находиться в продаже даже в течение 2024 года.