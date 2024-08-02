Компания уже принимает заказы на данную модель, однако, поставки машин начнутся лишь в следующем году





Недавно обновленный модельный ряд легких пикапов Ford Maverick пополнился необычной версией под названием Lobo, которая напоминает о популярности стрит-траков 1990-х. Эта модификация будет отличаться более адаптированными для асфальта характеристиками шасси и усовершенствованным двигателем. Maverick Lobo будет доступен в двух комплектациях, однако информация о цене озвучена только для самой полной версии - 40,5 тысячи долларов.

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В Lobo сохранен стандартный 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 254 лошадиные силы, который также устанавливают и на обычные пикапы. Тем не менее, вместо восьмиступенчатой трансмиссии новинка будет оснащена семиступенчатой коробкой, которая получила доработанную логику переключений для обеспечения более резвого разгона. Улучшенная система охлаждения также станет частью новшества.

Подвеска пикапа имеет перенастроенные амортизаторы и уменьшенный клиренс: стандартные показатели стали ниже на 13 миллиметров спереди и на 28 миллиметров сзади. Также сообщается о снижении высоты крыши на 20 миллиметров, хотя в Ford не уточнили, относится ли это к общей высоте автомобиля или к изменениям в кузове.

Maverick Lobo получил усовершенствованные тормоза, аналогичные тем, что используются в Focus ST, модернизированное рулевое управление и систему контроля распределения тяги. В числе режимов работы электроники появился новый предустановленный режим Lobo, который Ford позиционирует как оптимизированный для гонок.

Во внешнем облике Maverick Lobo заметны уникальные бамперы и оригинальные 19-дюймовые колеса, а интерьер выполнен в специализированной цветовой гамме с синими и зелеными акцентами.

Заказ на этот новый пикап уже доступен, а поставки начнутся в начале следующего года. Ранее Ford представил и другие обновленные версии Maverick, которые получили улучшенные возможности полного привода и адаптации внешнего вида, а также обновленную медиасистему и специальную комплектацию Tremor, ориентированную на бездорожье.