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Zelikman
BMW продемонстрирует свой новый универсал M5 Touring 15 августа
Презентация автомобиля пройдёт в Соединённых Штатах Америки

  Компания BMW огласила дату и место презентации новой пятидверной версии M5, которая выйдет на рынок под именем M5 Touring. Премьера универсала состоится 15 августа в американском Пеббл-Бич, что обусловлено намерением BMW запустить продажи "заряженной" версии в Соединённых Штатах. Ожидается, что новинка появится на рынке весной 2025 года и станет первой M5 Touring, продажи которой будут осуществляться официально в этой стране.

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  Компания пока не раскрыла никаких детальных технических характеристик нового M5 с кузовом универсал. Новое поколение BMW M5 будет оснащено гибридной силовой установкой, мощность которой достигает 727 лошадиных сил и крутящий момент - 1000 Нм, что позволит разгоняться до 100 километров в час всего за 3,5 секунды.

  Седан оказался значительно тяжелее и, следовательно, медленнее, чем предыдущая версия. Это может привести к тому, что универсал будет еще менее динамичным. Также есть вероятность, что запас хода на электрической тяге, который у седана составляет до 69 километров, у M5 Touring окажется меньше.

#сша #автомобили #рынок #транспорт #bmw #m5 touring
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