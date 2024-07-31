Речь идёт о 100 тысячах машин китайской корпорации

Компания Uber Technologies Inc. планирует сотрудничество с BYD Co. для внедрения 100 тысяч электромобилей в свою систему такси в рамках сделки между американской и китайской сторонами, при этом США не участвуют в этом соглашении.

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В результате многолетнего партнерства обе компании смогут предложить водителям более выгодные условия покупки автомобилей и хорошее финансирование. Первые шаги начнутся в Европе и Латинской Америке, затем проект будет расширен на Ближний Восток, Канаду, Австралию и Новую Зеландию.

Это сотрудничество поддерживает стремление Uber к переходу на электромобили в своем транспортном сервисе. Для BYD это также представляет собой значительный стимул, поскольку компания в последние годы стала одним из самых быстроразвивающихся автопроизводителей в мире. Ранее её успехи в основном были обусловлены высоким спросом на китайском рынке, и теперь BYD нацелена на международную экспансию в регионах, где её бренд пока не так известен.

"Мы с радостью ожидаем, когда наши инновационные электромобили станут привычным зрелищем на улицах городов по всему миру", — отметила Стелла Ли, исполнительный вице-президент BYD и генеральный директор BYD America.

Создание альянса помогает снизить затраты на фоне обостряющегося конфликта между Вашингтоном и Пекином относительно будущего автоиндустрии. Китай занимает ведущие позиции в производстве аккумуляторов и в цепочке поставок электромобилей, в то время как США пытаются затруднить ситуацию для Пекина с помощью новых пошлин и различных ограничений.

Страны, включая Канаду и государства Европейского Союза, также начали рассматривать возможность введения высоких пошлин на импорт китайских электромобилей. Uber ставила перед собой задачу, прийти к 100-процентной доле поездок в США и Канаде до конца десятилетия.

BYD активно расширяет своё присутствие за пределами Китая, открыв новый завод в Таиланде и планируя запустить производства в Бразилии, Венгрии и Турции. В феврале компания подписала соглашение с мексиканским стартапом Vemo о поставках электромобилей для электрических такси для Uber. Также бренд стала одним из ключевых спонсоров футбольных турниров Евро-2024 и Кубка Америки, что значительно повысило её узнаваемость в Европе и Америке.