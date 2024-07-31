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Zelikman
США освободят некоторые компании из Японии, Нидерландов и Южной Кореи от соблюдения новых санкций
Фирмы смогут осуществлять поставки свой продукции партнёрам из Поднебесной

  Компания Tokyo Electron Ltd. и ASML Holding NV стали лидерами роста на рынке акций полупроводников после того, как агентство Reuters сообщило о намерениях администрации Байдена, освободить производителей оборудования для микросхем в Японии, Нидерландах и Южной Корее от предстоящих экспортных ограничений.

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  Стоимости акций ASML увеличились на 11%, что является максимальным внутридневным скачком с марта 2020 года. В Японии бумаги Tokyo Electron поднялись на 7,4%, что стало самым значительным ростом с февраля. Акции компании Disco Corp., занимающейся производством инструментов для резки кремния, выросли на 5,8%, а Screen Holdings Co., выпускающая оборудование для очистки пластин и упаковки чипов, увеличились на 9,2%.

  Согласно Reuters, США собираются применять правило Foreign Direct Product для ограничения экспорта продукции, использующей американские технологии, к нескольким китайским полупроводниковым компаниям. Однако, этот режим не затрагивает союзников, таких как Япония и Нидерланды, где расположена ASML - мировой лидер в сфере литографии.

  Ранее сообщалось о переговорах между США и их союзниками по поводу правил Foreign Direct Product, что привело к резкому снижению акций компаний, производящих чипы, таких как ASML и Tokyo Electron. Поставщики ASML, такие как Lasertec Corp. и Screen, также были затронуты.

  Американские политики акцентируют внимание на экспорте оборудования для изготовления полупроводников, как на инструменте ограничения технологического прогресса Китая в сферах по типу искусственного интеллекта и квантовых вычислений.

  Тем не менее, освобождение таких компаний, как ASML и Tokyo Electron, от этих ограничений может позволить китайским производителям обойти более жесткие правила, которые могут быть применены к американским компаниям, включая Applied Materials Inc., Lam Research Corp. и KLA Corp.

#сша #китай #технологии #санкции #asml #бизнес #компании
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