По словам представителей компании, данный инструмент искусственного интеллекта, в руках злоумышленников, несёт в себе серьёзную угрозу

Корпорация Microsoft настоятельно призывает Конгресс принять всесторонний закон, направленный на борьбу с изображениями и аудиозаписями, созданными при помощи искусственного интеллекта, известными как дипфейки, которые могут вмешиваться в выборный процесс или использоваться против отдельных лиц.

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Президент компании Брэд Смит отметил во вторник, что технологический сектор и некоммерческие организации уже предпринимают шаги для решения данной проблемы. Он подчеркнул, что законы должны адаптироваться к новым угрозам, связанным с мошенничеством, основанным на дипфейках. Смит призвал законодателей разработать специальный закон, чтобы предотвратить использование этой технологии киберпреступниками для обмана граждан.

Кроме того, Microsoft требует от Конгресса классифицировать контент, созданный с помощью ИИ, как синтетический, а также ввести федеральные и государственные законы, наказывающие за создание и распространение фейковых материалов сексуального характера. Главной целью, согласно Смиту, является защита выборов, предотвращение мошенничества и обеспечение безопасности женщин и детей от онлайн-угроз. В настоящее время законодатели рассматривают ряд проектов, касающихся регулирования дипфейков.

"Гражданское общество играет ключевую роль в том, чтобы гарантировать, что как государственное регулирование, так и инициативы со стороны отрасли, содействовали уважению основных прав человека, включая свободу слова и защиту личной жизни", - отметил Смит в своем заявлении.

В одном недавнем примере Илон Маск разместил модифицированное видео, в котором кандидат от Демократической партии и вице-президент Камала Харрис, похоже, критикует президента Джо Байдена и свои способности. Маск не указал, подвергалось ли видео цифровой обработке, и впоследствии высказал мнение, что его намерение заключалось в создании сатиры.