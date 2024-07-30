Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Украинские корреспонденты признают, что обстановка на поле боя для ВСУ становится всё тяжелее
Согласно заявлениям некоторых экспертов, подразделения, находящиеся под Часов Яром, рискуют оказаться в полном окружении

  Военные действия российской армии продолжаются, происходит постепенное вытеснение украинских формирований на нескольких участках передовой. Наибольшие трудности испытывают войска Украины в ДНР, где российские силы почти каждый день берут под контроль всё новые территории и посёлки.

реклама

  Наиболее острые бои происходят в районе Часов Яра на Артемовском участке, где российские силы освободили восточную часть микрорайона Канал и продвигаются дальше, занимая несколько многоэтажных зданий. Линия столкновения пролегает по каналу Северский Донец-Донбасс, после взятия всего левобережья. Хотя канал обмелел, пересечь его с бронированной техникой без налаженных переправ крайне сложно. Российские артиллерийские расчёты и авиагруппы продолжают активные действия против позиций украинских сил.

  Учитывая ситуацию, командование армии России делает акцент на фланговых атаках. На севере от Часов Яра подтверждается продвижение российских войск к линии канала Северский Донец-Донбасс , пока на ограниченном участке. Есть сообщения о том, что подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии преодолели канал и удержались на противоположной стороне, а также приступили к действиям в жилом районе микрорайона Новый и штурму района Октябрьский.

  В то же время войска продолжают успешно действовать на севере в районе Калиновки, где усилилась артиллерийская активность со стороны России. Это может указывать как на стремление уничтожить украинские резервы, так и на подготовку к более интенсивным действиям российских сил. Аналитики предупреждают, что для ВСУ всё более реальна угроза потерять инициативу в этом районе. Это может привести к отходу на защищенные позиции в районе Часовоярского огнеупорного завода. Альтернативных укрепленных позиций в этом секторе нет.


  Если российские войска начнут продвижение на южном фланге, гарнизон киевских формирований в Часов Яре рискует оказаться в котле. Военные эксперты с украинской стороны отмечают, что ВСУ, долгое время обороняющиеся с редкими контратаками, всё чаще оказываются в условиях окружения на разных направлениях передовой, что не наблюдалось с 2022 года.

#сво #всу #армия #бои #наступление
+
Написать комментарий (0)
Ночью системы ПВО сумели перехватить 4 украинские ракеты над Курской областью
Чехия планирует создать военное подразделение из проживающих в республике «украинцев»
InfoBRICS: Сырский осознал, что F-16 не помогут Киеву и станут трофеями ВС РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У РФ появились новые дешёвые дроны-камикадзе "Гербера", сделанные из пенопласта и фанеры
7
Российский Су-35С установил рекорд, сбив МиГ-29 на расстоянии 213 км
2
Мост, который в Казахстане ждали со времен СССР, построят к концу 2024 года
+
Массовые модели процессоров Intel также подвержены проблеме необратимой деградации кристалла
55
Новая версия БМПТ "Терминатор" для защиты от Abrams и других танков стала оснащаться ПТРК "Атака-Т"
+
В России построят первый завод по производству специальных преформ для оптоволоконной продукции
+
Lada Largus вернулась на российский рынок, но с покупкой стоит подождать
+
Киев передумал использовать поступившие американские истребители F-16
4
Су-35С установил мировой рекорд, перехватив дальнобойной ракетой МиГ-29 ВСУ на дистанции 213 км
1
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
44
Идёт разработка чипа Kirin 9100 с энергоэффективностью на уровне Snapdragon 8 Gen 2
+
В Саратовской области стартовало строительство моста через реку Большой Иргиз
+
Новый порядок экзаменов на права не касается электросамокатов, заявили в МВД
+
Космический телескоп Хаббл запечатлел крупное скопление миллионов звёзд из раннего космоса
1
Honor, Xiaomi и Realme готовят новые недорогие смартфоны
+
Redmi Note 14 будет оснащен 1,5K-дисплеем и 50-мегапиксельной камерой
3
The Washington Post: F-16 встанут на вооружение ВВС ВСУ через две недели
4
Индийская ракета AD-1 демонстрирует возможности на уровне лучших мировых аналогов
+
Новая версия приложения «Часы» даёт представление об изменении дизайна One UI 7
1
Vivo представила в Китае смартфон Y37 5G на MediaTek Dimensity 6300
+

Популярные статьи

ПАК ДА - перспективы стратегического ракетоносца 6-го поколения и сравнение с B-21 и H-20
9
О ПАК ДА "Посланник" - самая полная информация о новейшем стратегическом бомбардировщике РФ
5
Итоги гоночного уик-энда 27-28 июля
4
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
30
5 необычных лайфхаков для пользователей Steam
4
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
57
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
97
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
5
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
13
Как работает электричество и когда оно было изобретено
4

Сейчас обсуждают

swr5
14:09
Круто!
Метро Минска получило первый суперсовременный поезд «Минск 2024» российского производства
FelsheR-BANz
14:09
Напиши когда что ни будь измениться.
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
Артём Николаев
14:08
Нужно брать такую машину, которую через 3 года выкинуть не жалко. В идеале как твой доход за 3 мес. А то берут пепелац за 50 зарплат и тянут лямку в кредит на 5 лет, после чего приходится продавать и ...
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
Александр Карпенко
14:05
У меня уж как года 2 на телефоне кодовую фразу не принимает, в браузере с ПК всё ок.
Сбой в работе Google Chrome стал причиной временной потери доступа к сохранённым паролям у 15 млн пользователей
Алексей Баев
14:05
Только метал в китайцах как был консервными банками так и остался, через 3 года новое авто уже гнить начинает..
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
Легенда
14:04
чтоб вы меня не потеряли. это не сложно 7 сек альтабнутся + комент
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
Артём Николаев
14:02
Но ведь зашёл же и даже камент написал.
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
Легенда
13:57
ухахахах гамаю в потомка писдец тут веселуха. уже на оверклокеш заходить даже нехочется
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
Колючка
13:54
Я
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Колючка
13:53
1. Нет. 2. Нет. 3. ? 4. Да.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем