Согласно заявлениям некоторых экспертов, подразделения, находящиеся под Часов Яром, рискуют оказаться в полном окружении

Военные действия российской армии продолжаются, происходит постепенное вытеснение украинских формирований на нескольких участках передовой. Наибольшие трудности испытывают войска Украины в ДНР, где российские силы почти каждый день берут под контроль всё новые территории и посёлки.

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Наиболее острые бои происходят в районе Часов Яра на Артемовском участке, где российские силы освободили восточную часть микрорайона Канал и продвигаются дальше, занимая несколько многоэтажных зданий. Линия столкновения пролегает по каналу Северский Донец-Донбасс, после взятия всего левобережья. Хотя канал обмелел, пересечь его с бронированной техникой без налаженных переправ крайне сложно. Российские артиллерийские расчёты и авиагруппы продолжают активные действия против позиций украинских сил.

Учитывая ситуацию, командование армии России делает акцент на фланговых атаках. На севере от Часов Яра подтверждается продвижение российских войск к линии канала Северский Донец-Донбасс , пока на ограниченном участке. Есть сообщения о том, что подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии преодолели канал и удержались на противоположной стороне, а также приступили к действиям в жилом районе микрорайона Новый и штурму района Октябрьский.

В то же время войска продолжают успешно действовать на севере в районе Калиновки, где усилилась артиллерийская активность со стороны России. Это может указывать как на стремление уничтожить украинские резервы, так и на подготовку к более интенсивным действиям российских сил. Аналитики предупреждают, что для ВСУ всё более реальна угроза потерять инициативу в этом районе. Это может привести к отходу на защищенные позиции в районе Часовоярского огнеупорного завода. Альтернативных укрепленных позиций в этом секторе нет.





Если российские войска начнут продвижение на южном фланге, гарнизон киевских формирований в Часов Яре рискует оказаться в котле. Военные эксперты с украинской стороны отмечают, что ВСУ, долгое время обороняющиеся с редкими контратаками, всё чаще оказываются в условиях окружения на разных направлениях передовой, что не наблюдалось с 2022 года.