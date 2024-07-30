Данная модель в будущем должна будет поступить и на российский рынок





Компания Jaecoo завершила создание опытного кузова для новой модели - кроссовера J5, который должен будет выйти на российский рынок. После тестирования сварочной линии на первом экземпляре, завод подтвердил его соответствие основным стандартам. Ожидается, что J5 станет самым бюджетным кроссовером в линейке бренда, так как он будет меньше, чем существующие модели J7 и J8, но дата официальной премьеры пока остается неизвестной.

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Сварка кузовова для Jaecoo J5 будет выполняться на полностью автоматизированной линии, состоящей из 447 роботов. Они не только осуществляют производственные процессы, но и следят за качеством сборки. Сообщается, что первый опытный образец удовлетворяет необходимым требованиям, включая прочность сварных швов и точность подгонки деталей.

Недавно российский офис бренда представил первый черновик ожидаемой новинки. На изображении виден внедорожник с динамичным, купеобразным кузовом, который напоминает Range Rover Evoque. Задняя часть J5 выделяется крупным спойлером, световой полосой на двери багажника и внушительным диффузором.





Пока официальные данные о технических характеристиках отсутствуют. В то же время, в апреле модель Jaecoo J5 анонсировалась как одна из новинок концерна Chery для малазийского рынка. Сообщалось, что длина кроссовера составит менее 4,4 метра, модель будет доступна как с гибридными, так и с полностью электрическими двигателями, а ее выход запланирован на 2025 год.

Недавней новинкой марки Jaecoo в России стал флагманский внедорожник J8. Этот 4,8-метровый кроссовер оборудован двухлитровым турбомотором мощностью 249 лошадиных сил, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией и безальтернативным полным приводом. Цены начинаются от 4,4 миллиона рублей.