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Zelikman
Российские подразделения сумели продвинуться ещё на 500 метров к автотрассе Т-0504
Согласно данным военных корреспондентов, ширина фронта наступления составила свыше 1,7 км

  В связи с продвижением войск Российской Федерации к трассе Покровск-Константиновка, Вооруженные силы Украины увеличивают свои силы и ресурсы возле Малиновской развязки. От Малиновки на запад находится Покровск, а на северо-восток - Константиновка. Российские военные продолжают операцию на нескольких участках линии боевого соприкосновения, включая направление Покровска. Одной из ключевых целей их наступления является дорога Покровск-Константиновка, находящаяся под контролем ВСУ и представляющая собой важнейшую транспортную артерию между двумя группами украинских сил. 

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  За последние 24 часа российские войска продвинулись примерно на 500 метров вглубь, охватывая фронт шириной не менее 1,7 километра. На текущий момент расстояние между наступающими силами и автотрассой Т-0504, также известной как Н-32, на некоторых участках составляет приблизительно 4,5 километра.


  Военные силы Украины увеличили численность своих подразделений в районе, известном как Малиновская развязка, расположенной на границе Покровского и Краматорского районов. Потеря контроля над этим ключевым транспортным узлом лишит Вооруженные силы Украины возможности удобной логистики сразу по нескольким маршрутам, включая путь в сторону Дружковской агломерации с обходом Константиновки.

  Хотя взятие под контроль российскими войсками участка дороги Н-32 не перекроет снабжение гарнизонов в Покровске и Краматорске, оперативная переброска войск между этими населенными пунктами станет неосуществимой для украинского командования. В лучшем сценарии для Генштаба ВСУ, время перемещения увеличится на один-два часа.

#сво #всу #армия #бои #наступление
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Российские подразделения сумели перерезать сообщение между Константиновкой и Угледаром
В Генштабе ВСУ прокомментировали ситуацию на Покровском направлении
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