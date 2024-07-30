AFMF 2 позволяет снизить задержки в большинстве современных игр, но для использования данного функционала потребуются современные ускорители или процессоры компании

AMD представила новую версию своей технологии AMD Fluid Motion Frames - AFMF 2. В этом обновлении есть множество улучшений, включая снижение задержки на 28% и различные режимы, которые соответствуют определённым разрешениям. Владельцы графических процессоров RDNA 2 и RDNA 3 могут протестировать эту технологию, основанную на драйверах.

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Наиболее значительное обновление связано с уменьшением задержки. В ходе тестов AMD Fluid Motion Frames 2 показали в среднем на 28% меньше задержки по сравнению с первой версией. Например, в игре Cyberpunk 2077 на 4K с ультра-настройками на видеокарте RX 7900 XTX было зафиксировано снижение задержки благодаря AFMF 2. В Counter-Strike 2, на системе Ryzen 7 8700G с встроенной графикой Radeon 780M, задержка уменьшилась на 12%.

В AFMF 2 AMD добавила множество новых функций, включая режим поиска, который настраивает плавность генерации кадров, улучшая резервный режим. Режим "Стандарт" оптимизирован для разрешения 1080p, в то время как "Высокий" подходит для 1440p и выше. Режим производительности - это новая функция, предназначенная для улучшения работы менее мощных устройств. Он позволяет достичь более высокого количества кадров в секунду на различных устройствах, включая встроенные графические процессоры AMD. Пользователи могут активировать режим производительности через панель управления Adrenalin.

Fluid Motion Frames 2 теперь поддерживает полноэкранный режим без полей, особенно на графических процессорах RX 7000 и Radeon 700M. Кроме того, поддержка API улучшилась, и AFMF 2 теперь работает с играми на Vulkan и OpenGL. Добавлена также совместимость с Radeon Chill, дающая возможность пользователям устанавливать ограничения кадровой частоты при активной генерации кадров.

AMD Fluid Motion Frames 2 доступен в виде предварительного просмотра и поддерживает все современные настольные графические процессоры AMD Radeon RX 7000 и 6000, а также мобильные модели серии RX 7000 и RX 6000.