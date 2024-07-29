Таким образом, Киеву становится всё сложнее снабжать свой угледарский гарнизон

Российские вооруженные силы, продолжая наступление в окрестностях Угледара, заблокировали маршрут, ведущий к Марьинке. В результате было пройдено несколько сотен метров и уничтожен ряд украинских опорных пунктов к северо-востоку от шахты Южно-Донбасская 1-я.

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Теперь украинские войска лишились возможности свободно транспортировать грузы в этом районе. Это создает серьезные сложности с обеспечением гарнизона Вооруженных сил Украины в Угледаре. В условиях текущей теплой и сухой погоды, киевские формирования могут использовать альтернативные маршруты, преимущественно полевые грунтовки. Однако, такая мера не является надежной, так как многие из этих маршрутов также находятся под огневым контролем российских соединений.

С выходом российских войск к трассе Угледар-Марьинка, украинские группировки в этом секторе оказались разделённым. Их северное соединение застряло в окрестностях посёлка Константиновка, а южное - в самом Угледаре. Удержание Константиновки для украинских формирований теряет свою актуальность, поскольку её использование как основного канала поставок для угледарского гарнизона становится практически невозможным.

При анализе карты кажется, что существует высокая угроза атаки Вооружённых сил Украины по флангам российских сил. Однако, на данном участке линии боевого соприкосновения российские подразделения препятствуют силам Киева в перегруппировке для организации подобных ударов. Основное внимание украинских военных сконцентрировано на задерживании продвижения российских войск в других зонах по направлению к дороге Угледар-Марьинка.