Ordinary Uncle Tony смог разогнать AMD Ryzen 9 9950X до 6,5 ГГц и достичь результата в 55327 баллов

AMD Ryzen 9 9950X установил новый мировой рекорд в тесте Cinebench R23 для 16-ядерных процессоров. Влиятельный гуру технологий Ordinary Uncle Tony, достиг впечатляющего результата в 55327 баллов в многопоточном режиме, применив жидкий азот в ходе живой презентации на мероприятии China Joy в Китае. Текущий рекорд Cinebench R23 16 ядер по версии официального рейтинга HWBot составляет 50843 балла и был установлен опытным разгонщиком Pro Safedisk с использованием процессора Ryzen 9 7950X.

реклама

В тизере к своему видео Тони поинтересовался у зрителей, считают ли они, что новейший флагман Zen 5 может побить действующий мировой рекорд Cinebench R23 для 16-ядерных чипов. В своем первом зарегистрированном запуске Cinebench R23 Тони демонстрирует начальную оценку в 42689 баллов с тактовой частотой 5,0 ГГц. Затем, увеличив частоту до 6,0 ГГц, он получает уже 51204 балла, что также превышает текущий рекорд для 16 ядер.

Сообщается, что процессор 9950X способен разгоняться до 6,5 ГГц. Тони демонстрирует, что даже при использовании LN2 ситуация начинает ухудшаться. Датчик показывает температуру в 165 градусов по Цельсию. Тем не менее, этот небольшой прирост частоты положительно сказывается на результатах в Cinebench R23, где зафиксировано 55327 баллов.

Базовая и максимальная частота Ryzen 9 9950X составляет 4,3 ГГц и 5,7 ГГц соответственно. На этой неделе можно было увидеть разгон чипа до 6,0 ГГц. Дополнительные 300 МГц, которые могут быть стабильными на всех ядрах, привели к внушительному увеличению производительности на 27% в Geekbench по сравнению с предыдущими стандартными показателями.