Также нанесён удар по аэропорту, эксплуатируемому украинскими формированиями

Согласно информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в ходе авиаударов по Харькову российские вооруженные силы уничтожили четыре танка ВСУ.

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Сообщается, что удары были нанесены в первой половине дня, об этом также информировали украинские ресурсы. Позже представители харьковских властей подтвердили факты атак, отметив, что среди гражданского населения нет как погибших, так и пострадавших. Однако, детали о местах попадания не были раскрыты. Тем не менее, подпольные активисты уточнили детали обоих случаев обстрела.

В Харькове были осуществлены два удара по объектам украинских сил. Первый из них пришёлся на танковый полигон, размещенный неподалёку от аэродрома, где были уничтожены четыре тяжёлые бронированные машины. Второй удар был нанесён по самому аэропорту, вероятно, по легким самолетам и экипажам. Атака произошла в 11 часов по московскому времени.

"Первый удар пришелся на военный полигон неподалеку от аэропорта Харькова и оказался достаточно эффективным, уничтожив четыре танка. Второй удар был направлен прямо по аэропорту, однако, точные данные о последствиях этого удара отсутствуют. На местах попаданий можно наблюдать поднимающиеся столбы черного дыма", - сообщили источники.

Информации о том, какие средства поражения использовались для атак, нет, однако, скорее всего это были ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Также возможно, что могли быть применены авиабомбы с использованиями УМПК. В последнее время авиация ВКС активно наносила удары по Харькову, что объясняется возможностью дальнего применения авиационных боеприпасов.