Это происходит на фоне стараний Соединённых Штатов Америки изолировать Пекин от всего остального мира





Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила намерение восстановить двусторонние отношения с Китаем в ходе своего первого официального визита в Пекин. Этот визит следует за тем, как она в прошлом году проигнорировала ключевую инициативу страны «Один пояс, один путь».

реклама

"Мы стремимся возобновить наше сотрудничество на двухстороннем уровне. Обе страны «будут заниматься экспериментальными формами нового взаимодействия", - сообщила Мелони в воскресенье, посетив Дом народных собраний в Пекине.

Мелони нацелена на улучшение отношений с Китаем после выхода Рима из важного инвестиционного соглашения, предложенного президентом Си Цзиньпином в прошлом году. Ее визит происходит на фоне подготовки Европы к президентским выборам в Соединённых Штатах Америки в ноябре, которые могут оказать влияние на дипломатические и торговые связи Вашингтона с Европейским Союзом.

Тем временем Пекин также налаживает отношения с Индией и Филиппинами, с целью решить все приграничные вопросы и выстроить дружеский диалог с соседями. Параллельно Соединённые Штаты Америки пытаются наоборот разжечь азиатский регион, склоняя окружающие Китай страны заключить с ними военные союзы для противостояния Поднебесной.