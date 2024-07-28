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Zelikman
Xyber представила свой настольный компьютер в стиле автомобиля Tesla Cybertruck
XPC Mini работает на процессоре Ryzen 7 8845HS, имеет хранилище на 1 ТБ и может поддерживать до 64 ГБ оперативной памяти

  Команда Xyber представила новинку в виде настольных компьютеров Xyber XPC Mini на платформе Indiegogo. Этот компактный ПК базируется на процессоре Ryzen 7 8845HS и поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти, а также имеет SSD-накопитель M.2 NVMe 2280 емкостью 1 ТБ, оформленный в стиле Tesla Cybertruck. Вероятно, компания избегает использования этого названия из-за возможных нарушений авторских прав, однако внешний вид мини-ПК очень напоминает реальный прототип.

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  Специально для пользователей, мини-ПК Cybertruck замаскировал свои порты в задней части устройства: здесь расположены разъем для питания DC-in, порт USB 3.1 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, два порта USB 3.1 Gen Type-C с PD3.0 и комбинированный 3,5 мм разъем. Слот для SSD легко доступен снизу, но для обновления оперативной памяти потребуется полная разборка устройства.

Кроме того, пользователь получает стильный корпус Cybertruck, который, похоже, выполнен из прочного магниевого каркаса. Двери и задняя панель открываются, причем последняя снабжена встроенной рампой. Однако выдвижной крышки для контейнера нет.


  Пластиковая рамка, на которую крепится материнская плата, отличается хорошей проработкой и детализацией, включая кресла, пластиковые колеса и резиновые шины. Внутренняя плата мини-ПК Cybertruck отвечает за управление передними и задними фарами, а также позволяет манипулировать передним колесом грузовика, просто толкая его пальцами влево или вправо.

  Отмечается, что настольный компьютер Xyber XPC Mini оснащен портом USB Type-A в передней части грузовика. Его назначение пока неясно. В мини-ПК Cybertruck предусмотрено место под встроенные динамики, однако в представленном образце они отсутствуют. Несмотря на наличие множества вентиляционных отверстий для охлаждения, температура внутри Xyber XPC все равно достигает 100 градусов Цельсия при максимальной мощности 60 ватт TDP. Однако, снизив TDP до 30 Вт, пиковая температура процессора составляет всего 60 градусов, а шум вентиляторов минимален.

  На данный момент информации о ценах на Xyber XPC нет, поскольку устройство все еще готовится к запуску. Разработчики уверяют, что работают над оптимизацией BIOS и операционной системы для повышения производительности.

#технологии #компьютер #железо #tesla cybertruck #оборудование #ryzen 7 8845hs #xyber
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