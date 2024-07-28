По словам представителей компании, пока есть прогресс, неважно, существует ли закон Мура или нет

С развитием приложений производители полупроводников сосредоточили свои усилия на оптимизации мощности, производительности и площади, чтобы обеспечить непрерывный прогресс. В интервью доктор Кевин Чжан, директор отдела технологических процессов TSMC, отметил, что закон Мура не беспокоит его, пока продолжается общая динамика развития.

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"Мой ответ весьма прост - это не имеет значения для меня. Пока мы можем продолжать масштабирование технологий, мне не важно, жив ли закон Мура или ушел в прошлое", - поделился Кевин Чзан с Яном.

Можно сказать, что одной из сильнейших сторон TSMC является способность регулярно внедрять новые технологические процессы и достигать необходимых клиентами улучшений в производительности, мощности и площади. На протяжении почти десятилетия Apple оставалась ключевым клиентом TSMC, что позволяет проследить эволюцию технологических решений TSMC через призму развития процессоров Apple.

Тем не менее, при более детальном рассмотрении возможностей TSMC, помимо чипов Apple, стоит обратить внимание на процессоры AMD Instinct MI300X и MI300A, которые обеспечивают функциональность в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Эти два продукта основаны на интеграции решений TSMC 2.5D и 3D и их можно считать яркими примерами современных возможностей производства.

Кевин Чжан отметил, что традиционное понимание закона Мура, когда значение придавали исключительно двумерному масштабированию, устарело.

"Обращая внимание на текущие новшества в нашей отрасли, мы продолжаем находить новые подходы к интеграции большего количества функций в более компактные форм-факторы. Мы неизменно стремимся к повышению производительности и энергоэффективности", - добавил он.

Что касается успехов TSMC в улучшении технологических узлов, то, по словам Чжана, достижения компании не следует недооценивать. Переход с 5-нм на 3-нм техпроцесс обеспечивает более чем 30%-ное увеличение PPA за одно поколение, и TSMC продолжает внедрять мелкие, но постоянные усовершенствования.