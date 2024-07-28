Micron 9550 может похвастать не только хорошей производительностью, но и отличной энергоэффективностью, что критически важно для дата-центров

Компания Micron внедрила свой контроллер твердотельных накопителей Gen5, NAND-флэш, DRAM и встроенное программное обеспечение в единое конструктивное решение. Такой подход "сверху вниз" позволяет модели 9550 достигать выдающихся характеристик, обеспечивая скорость последовательного чтения до 14,0 Гбит/с и записи до 10,0 Гбит/с. Продукт разработан с учетом высоких требований ведущих производителей оригинального оборудования.

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Micron 9550 также проявляет исключительные возможности ввода-вывода, достигая до 3300 KIOPS и до 400 KIOPS. Эти показатели являются критически важными для задач искусственного интеллекта, таких как обучение языковых моделей большого объема, требующих множества последовательных операций чтения, и обучение графических нейронных сетей, ориентированных на случайные операции. Кроме того, с использованием технологии хранения Magnum IO GPUDirect от Nvidia твердотельный накопитель Micron 9550 демонстрирует на 34% большую пропускную способность. По утверждению компании, этот диск устанавливает "новый стандарт для систем хранения данных на базе ИИ".

Тем не менее, начальная производительность - это лишь часть общего успеха. Накопитель 9550 предлагает выдающуюся вычислительную мощность, потребляя до 43% меньше энергии, чем другие твердотельные накопители для дата-центров с нагрузками на основе ИИ, что может значительно снизить эксплуатационные расходы при увеличении масштабов. Кроме этого, 9550 обеспечивает множество современных технологий, включая NVMe 2.0, поддержку OCP 2.0, функции безопасности, такие как самошифрование, а также полную телеметрию OCP 2.5 для анализа производительности и надежности. Его объем будет варьироваться от 3,2 ТБ до впечатляющих 30,72 ТБ и предлагаться в форм-факторах U.2, E1.S и E3.S.