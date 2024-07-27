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Zelikman
Jetour представила на российский рынок новую модель - кроссовер X50
Сообщается, что цена на данную модель будет начинаться от 1990000 рублей

  На выставке Chinese Motor Show в Москве марка Jetour, входящая в холдинг Chery, продемонстрировала переднеприводный кроссовер X50. Россия станет первым рынком для этой модели в мире. Автомобиль ориентирован на молодежную аудиторию и будет доступен с двумя вариантами двигателей и трансмиссий. Цена машины начнется от 1990000 рублей.

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  Jetour X50 не является полностью новой разработкой: это, по сути, обновленная версия модели Soueast DX5, производящейся с 2019 года. Бренд Soueast Motor долгое время сотрудничал с Mitsubishi Motors, однако, после выхода японской компании с китайского рынка, контроль над производством перешел к Chery. Обновленный кроссовер принял крупную радиаторную решетку и новый дизайн бамперов, при этом сохранил оригинальные фары и задние фонари, а форма кузова осталась прежней. Подвеска у автомобиля имеет полностью независимую конструкцию.

  Размеры модели Jetour X50 составляют 4397x1841x1654 мм, а расстояние между осями 2601 мм. Это делает его соперником Geely Coolray, так как ранее белорусская версия этого автомобиля была известна как BelGee X50. В качестве начального варианта для этого кроссовера предусмотрен атмосферный двигатель объёмом 1,5 литра, мощностью 113 лошадиных сил, который будет сочетаться с пятиступенчатой механической трансмиссией. Как альтернатива предложен турбомотор такого же объема, выдающий 147 лошадок и 210 Нм крутящего момента, в паре со шестиступенчатым автоматом с двумя сцеплениями, как у более крупной модели Jetour Dashing в среднем сегменте.

  Jetour X50 также получит современные функции, включая светодиодные фары, 18-дюймовые колеса, кожаный салон, мультимедийную систему с 10-дюймовым экраном, поддерживающую Android Auto и Apple CarPlay, а также ряд систем безопасности. Для российского рынка кузов кроссовера получил оцинковку, "тёплые" опции и увеличенный бачок омывателя до 4,6 литра. В конце года Jetour планирует представить в России еще один новый кроссовер - X70 без приставки Plus, а к 2025 году запланировано расширение серии T.

#россия #китай #автомобили #рынок #транспорт
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Спасибо за адекватный ответ. ух ты и заряжалка есть. закажу спс
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geepnozeex
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так и надо сразу отрубать без замедлений всяких, а то они хотят щипчиками для ногтей голову отрезать :)
Уговоры кончились: в Госдуме заявили о замедлении YouTube до 70 % к концу следующей недели
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