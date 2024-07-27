В линейке представлены адаптеры RX 7900 XTX Passive на 24 ГБ и RX 7900 XT Passive на 20 ГБ

Многие современные графические процессоры высокой производительности используют три вентилятора или системы жидкостного охлаждения для отвода тепла. Однако, компания ASRock создала любопытное решение, предложив новые видеокарты серии Passive, которые включают графические процессоры RX 7900 XTX Passive на 24 ГБ и RX 7900 XT Passive на 20 ГБ, не предусматривающие вентиляторы или водяное охлаждение.

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Модели 7900 XTX и 7900 XT оборудованы радиатором с паровой камерой, что позволяет эффективно передавать тепло от графического процессора к алюминиевым ребрам радиатора. Также присутствует алюминиевая задняя панель, которая увеличивает прочность карты и может уменьшать прогиб, вызванный весом радиатора. Однако, стоит отметить, что тактовые частоты у 7900 XTX и 7900 XT Passive несколько ниже, чем у моделей ASRock с активным охлаждением.

Примечательно, что пассивные варианты весят меньше и компактнее карт с тремя вентиляторами. Несмотря на то, что такие решения требуют большего размера и веса для достижения максимальных характеристик, согласно информации от ASRock, пассивные графические процессоры обладают чуть меньшей длиной.

На данный момент отсутствует информация о ценах на пассивные графические процессоры 7900 серии. ASRock является одним из немногих производителей высокопроизводительных видеокарт с пассивным охлаждением, и стоит надеяться, что их стоимость не сильно превысит цены на модели с активным воздушным охлаждением.