Судя по имеющимся данным, данная модель вряд ли покажет более высокую производительность, в сравнении с оригинальной версией

Информация о GeForce RTX 3050 A недавно стала доступена в драйверах GeForce от Nvidia. Изначально можно было лишь предполагать его технические характеристики, однако, сейчас Nvidia подтвердила существование этой модели для NotebookCheck, а также раскрыла несколько ключевых особенностей. Видеокарта, как сообщалось ранее, основана на кремнии AD106 (Ada Lovelace) и представляет собой третью версию графического процессора RTX 3050 для ноутбуков.

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Новая RTX 3050 A, где «A» скорее всего указывает на Ada, использует лишь часть возможностей кристалла AD106. По сообщениям, GPU оснащён всего 4 ГБ видеопамяти GDDR6 на 64-битной шине и 1792 ядрами CUDA. Уровень потребляемой мощности составляет 35-50 Вт TDP, что ниже, чем у более мощных мобильных моделей из серии 3050. Многие характеристики RTX 3050 A выглядят менее впечатляюще по сравнению с оригинальным вариантом, хотя на данный момент нет данных о тактовых частотах, которые могут повлиять на производительность.

Судя по всему, Nvidia стремится максимально использовать доступный кремний, отключая неработающие элементы и создавая более доступные решения. В случае RTX 3050 A отключено 61% потоковых мультипроцессоров и две трети контроллеров памяти на кремнии Ada Lovelace AD106.

Для Nvidia и других производителей графических процессоров распространено использование дефектных чипов в более бюджетных моделях. Учитывая отсутствие прямых аналогов RTX 3050 A в серии 40 и наличие более прибыльных проектов, нет смысла использовать новые кристаллы на низкопроизводительном кремнии. Вместо этого компания перерабатывает старые запасы, которые в противном случае могли бы оказаться на свалке.