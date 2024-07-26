При сбоях в проекте Path of Titans, в всплывающем окошке игроку сообщается, что нестабильность вызвана проблемным процессором от Intel

Alderon Games одним из первых издателей выразила серьезное недовольство по поводу проблем стабильности процессоров Raptor Lake от Intel. Частые вылеты игры привели к тому, что студия решила внедрить внутриигровые уведомления в своем проекте Path of Titans, чтобы предупредить пользователей о возникших трудностях. Пост HXL на платформе X подтвердил данную информацию. Теперь платформа Path of Titans информирует игроков о нестабильности процессоров Raptor Lake, когда игра выдает сбой.

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При сбое Path of Titans пользователю выдается сообщение об ошибке с текстом: «Обнаружен проблемный ЦП», который указывает, что игра прекратила работу из-за использования одного из процессоров 13-го и 14-го поколений. В уведомлении уточняется, что данный процессор имеет проблемы с играми на движке Unreal Engine 5, что может вызывать вылеты. Геймерам предоставляется возможность перейти по ссылке для решения возникших проблем. Path of Titans теперь четко разъясняет игрокам суть нестабильности процессоров Raptor Lake и предоставляет ссылки для облегчения их ситуации.

Alderon Games оказалась одной из тех студий, которые больше всего пострадали от проблем с Intel 13-го и 14-го поколений. Этот издатель сообщил о почти полном выходе из строя своих Raptor Lake, отмечая, что сбои затронули все сферы их деятельности, включая разработки для ПК и игровые серверы. Кроме того, выяснилось, что большое количество игровых компьютеров с процессорами Raptor Lake, принадлежащих пользователям, также вышли из строя во время игры в Path of Titans.

Intel заявляет, что находится на пути к окончательному устранению проблемы нестабильности. На днях производитель чипов озвучил запуск расследования источника сбоев, вызванных повышенным напряжением, что может привести к необратимым повреждениям процессоров Raptor Lake и их обновленных версий. В компании пообещали выпустить новую версию микрокода к середине августа, чтобы устранить проблемы. Несмотря на официальные заявления Intel, существуют и противоречивые сообщения, указывающие на то, что повышенное напряжение - лишь одна из причин нестабильности.