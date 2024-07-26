Вероятно, в разработке автомобиля участвует компания Geely, которая частично владеет Meizu

Компания Meizu, знаменитая своими смартфонами, собирается выйти на рынок автомобилей. Как сообщает Fast Technology, Ляо Цинхун, один из руководителей компании, заявил, что прототип первого электромобиля Meizu будет представлен в конце этого года.

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Информация о намерениях Meizu создать собственный автомобиль появилась в ноябре прошлого года. Тогда же было представлено название первой модели - DreamCar MX, но точные сроки её выхода не были озвучены. Последний анонс, по некоторым данным, связан с тем, что разработка электромобиля близка к завершению.

На данный момент Meizu частично принадлежит концерну Geely, что предполагает, что DreamCar MX не станет полностью новой разработкой, а будет адаптацией уже имеющегося электромобиля. Тем не менее, Ляо Цинхун подчеркнул, что электрокар Meizu предложит уникальные пользовательские функции, значительно отличающиеся от аналогичных моделей на рынке.

Также компания анонсировала, что покупатели одной из флагманских моделей смартфонов получат возможность учесть сумму, уплаченную за устройство, в стоимости нового электромобиля при его покупке. В рамках проекта было создано виртуальное сообщество DreamCar MX Community, где фанаты бренда могут делиться своими идеями, ожиданиями и пожеланиями по поводу настройки будущей новинки.

Крупнейшие китайские производители умной бытовой техники активно участвуют в создании автомобилей. Например, Huawei делает это через партнерства с различными автопроизводителями, а Xiaomi в прошлом году стала независимым игроком после выпуска электрокара SU7 и сейчас разрабатывает новую модель в формате кроссовера.