По мнению экспертов, китайские учёные попросту скрывают информацию о своём оборудовании, в связи с западными санкциями

Суперкомпьютер Frontier, находящийся в Национальной лаборатории Оук-Ридж, считается самым быстрым в мире, так как занимает первое место в международном рейтинге Top500. Тем не менее, он может не быть настоящим лидером. Некоторые исследования указывают на то, что китайские суперкомпьютеры Sunway и Tianhe-3 могут обойти Frontier по производительности, как утверждает Джек Донгарра, один из основателей Top500.

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"У китайцев есть более быстрые системы. Просто они пока не публиковали результаты", — заявил Донгарра.

В последние годы правительство и ученые Китая стали менее открытыми и не делятся внутренними достижениями в области суперкомпьютеров, опасаясь, что это может осложнить им доступ к высокопроизводительному оборудованию из США.

Некоторые специалисты из США утверждают, что суперкомпьютер Sunway имеет 39 миллионов вычислительных ядер, что в четыре раза превышает количество ядер у Frontier. Это может указывать на то, что Sunway обладает большей мощностью, чем американский суперкомпьютер Frontier от ORNL. Хотя процессоры, используемые в Sunway, производятся по устаревшей технологии и могут уступать по энергоэффективности современным американским аналогам, важно учитывать, что мощность остается мощностью. Для Китая экономические или энергетические показатели могут быть менее значимыми, так как он рассматривает суперкомпьютеры как стратегически важный элемент национальной безопасности.

К 2017 году Китай занял лидирующую позицию в рейтинге Top500, имея 202 машины по сравнению с 143 у США. Ограничения на поставки американских процессоров и оборудования, введенные в 2015 году, а затем усугубленные в 2019 и 2022 годах, сократили присутствие китайских технологий в списке. Донгарра отметил, что китайские коллеги сообщили ему о запрете на обмен информацией о своих суперкомпьютерах, что снижает участие Китая в научных форумах. Тем не менее, на основании общения с коллегами, он считает, что китайские ученые располагают машинами значительно превосходящими лучшие американские суперкомпьютеры.