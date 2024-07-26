Данная модель также представлена и на российском рынке по цене от 2,3 миллиона рублей

Китайские органы, ответственные за регулирование рынка и контроль качества автомобилей, опубликовали результаты исследования, посвящённого новым автомобилям. В категории кроссоверов стоимостью до 100 тысяч юаней, что около 1,17 миллиона рублей, лидером признан GAC GS3, который доступен и на российском рынке.

реклама

Для оценки качества автомобилей ведомство использует обширную базу данных от China Automobile Quality Network, а также учитывает жалобы владельцев автомобилей. На основе этого формируется рейтинг: чем меньше баллов, тем выше позиция автомобиля. В категории доступных кроссоверов были изучены 19 моделей, продающихся в Китае. Первое место занял GAC GS3 с 140 баллами, тогда как средний показатель по всем моделям составил 183 балла. На втором месте оказался Changan CS35 Plus с 141 баллом, а на третьем Geely Icon с 143 баллами. Кроме того, GS3 был признан более качественным по сравнению с такими моделями, как Chery Tiggo 3x и 5x, Skoda Kamiq, MG ZS, BAIC X3 и другими.

В то время как локальные бренды доминировали в сегменте кроссоверов, на более высоких ценовых уровнях зарубежные производители продемонстрировали значительно большее присутствие в рейтингах. Например, Honda CR-V была признана самым качественным кроссовером среди моделей стоимостью выше 120 тысяч юаней, а в классе автомобилей с ценой свыше 180 тысяч юаней на первое место вышли Honda UR-V и Volvo XC60, опередив таких конкурентов, как Hongqi, Changan, а также Cadillac, Audi, Volkswagen и Ford.

На российском рынке в начале лета появился GAC GS3, цена которого стартует от 2 299 000 рублей. Этот кроссовер предлагается в пяти комплектациях, однако, доступен только с одним полуторалитровым двигателем мощностью 170 лошадиных сил, в паре с семиступенчатой автоматической трансмиссией.