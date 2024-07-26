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Zelikman
GAC GS3 признали самым недорогим качественным кроссовером на рынке Китая
Данная модель также представлена и на российском рынке по цене от 2,3 миллиона рублей

  Китайские органы, ответственные за регулирование рынка и контроль качества автомобилей, опубликовали результаты исследования, посвящённого новым автомобилям. В категории кроссоверов стоимостью до 100 тысяч юаней, что около 1,17 миллиона рублей, лидером признан GAC GS3, который доступен и на российском рынке.

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  Для оценки качества автомобилей ведомство использует обширную базу данных от China Automobile Quality Network, а также учитывает жалобы владельцев автомобилей. На основе этого формируется рейтинг: чем меньше баллов, тем выше позиция автомобиля. В категории доступных кроссоверов были изучены 19 моделей, продающихся в Китае. Первое место занял GAC GS3 с 140 баллами, тогда как средний показатель по всем моделям составил 183 балла. На втором месте оказался Changan CS35 Plus с 141 баллом, а на третьем Geely Icon с 143 баллами. Кроме того, GS3 был признан более качественным по сравнению с такими моделями, как Chery Tiggo 3x и 5x, Skoda Kamiq, MG ZS, BAIC X3 и другими.

  В то время как локальные бренды доминировали в сегменте кроссоверов, на более высоких ценовых уровнях зарубежные производители продемонстрировали значительно большее присутствие в рейтингах. Например, Honda CR-V была признана самым качественным кроссовером среди моделей стоимостью выше 120 тысяч юаней, а в классе автомобилей с ценой свыше 180 тысяч юаней на первое место вышли Honda UR-V и Volvo XC60, опередив таких конкурентов, как Hongqi, Changan, а также Cadillac, Audi, Volkswagen и Ford.

  На российском рынке в начале лета появился GAC GS3, цена которого стартует от 2 299 000 рублей. Этот кроссовер предлагается в пяти комплектациях, однако, доступен только с одним полуторалитровым двигателем мощностью 170 лошадиных сил, в паре с семиступенчатой автоматической трансмиссией.

#россия #китай #техника #автомобили #рынок #транспорт #gac gs3
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Gamandril
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Ну, в 4К на минималках, когда менее 20 кадров на улице играть в общем-то можно по моему рецепту, просто многие думают там будут лаги жесткие при менее чем 24 кадрах, но это не совсем так. И возможно я...
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AggroShkolyar
13:38
Ага))) Жаль Форса сюда нельзя позвать, у него там целая папочка с твоими перлами имеется)))
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
Мимо
13:38
Слушай, пидарок... А ты, случаем, раньше не носил на оверах погремуху "замполит78 чего-то там"? По манере высеров - ты просто копия.
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
Pandas
13:35
4090 перемазанна с фазы на фазу, так что изменений по охлаждению 0. Но самое главное я нигде, ни в одном графике, форуме или статье не противопоставляю ее стоковым заводским картам.
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
Блейд
13:35
Да что ты к пацану прицепился, он пытается кредит отбивать написанием таких опусов. . А вообще по факту тут насрать что написано. Я тоже могу написать статью 7900 xtx сосёт у 3080 ti. И уж поверь ст...
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
Gamandril
13:33
Хаха, я потому и зашел почитать и стать адекватнее. Прости что отчасти перегреваю тоже в комментариях. Обычно погода на Марсе меня не сильно интересовала. И я не знаю о ком ты пишешь. Я тут новичок в...
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AggroShkolyar
13:33
Как там стоковая, ни разу не перемазанная 4090 на 3ггц поживает?
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
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13:33
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AleksK
13:33
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Блейд
13:32
Поставляй ротик, организую тебе ухахахахахах
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
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