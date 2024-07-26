Автомобиль оказался весьма крепок - все двери автомобиля без труда открылись после двух столкновений.

Компания Zeekr представила видеозапись краш-теста своего минивэна 009. Испытания проходили с необычными ударами, включая столкновение сзади и спереди. Результат, стоит отметить, впечатляет. Автомобиль отличился отличной защищенностью кабины, что сказывается на безопасности водителя и пассажиров.

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Сначала минивэн на скорости 60 километров в час столкнулся с задней частью самосвала, при этом у грузовика отсутствовал защитный брус, что привело к тому, что лобовое стекло Zeekr коснулось кузова. После этого сзади в него врезался среднеразмерный кроссовер со скоростью 55 километров в час.

После двух серьезных столкновений, не предусмотренных ни одной из международных методик краш-тестов, все двери Zeekr 009 - как передние распашные, так и задние сдвижные - открылись. Водитель и пассажиры не понесли угрозы для жизни. Тяговая батарея, расположенная под полом, также осталась неповрежденной.

В Китае базовая версия Zeekr 009 имеет задний привод и один электромотор мощностью 422 лошадиных сил, что обеспечивает разгон до 100 километров в час за 6,9 секунды. Двухмоторный вариант получил 789 лошадок и может разгоняться до сотни за 3,9 секунды, становясь самым быстрым серийным минивэном в мире.



