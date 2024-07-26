Армия РФ, неожиданно для украинских военных, сумела продвинуться вдоль трассы Н-08.

Российские военные силы продолжают наступление на участке протяжённостью более тысячи километров. В некоторых районах это продвижение довольно заметно, как, например, в окрестностях Покровского и Торецкого направлений. В других местах российские войска восстанавливают позиции, утраченные во время контрнаступления Украины в 2023 году.

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Сегодня российская армия увеличила интенсивность огневого воздействия на ВСУ в районе Орехова, продвинувшись вдоль трассы Н-08, которая проходит южнее Орехова, контролируемого киевскими силами, и Пологов, находящихся под контролем российских войск. Украинские войска ожидали, что российская армия двинется к Гуляйполю, однако, вместо этого российские силы вытеснили группировку ВСУ с позиций между Новофёдоровкой и Новоданиловкой. В результате была занята территория площадью не менее 5 квадратных километров в направлении Орехова.

После взятия Работино, контроль над которым был утрачен летом-осенью прошлого года, сложилась угроза огневого котла для подразделений Вооруженных сил Украины, не успевших отступить с выступа между Работино и Вербовым. Окружение этого выступа теперь составляет 4-5 км на востоке и западе. Удары по позициям армии Киева в этом районе осуществляются с трёх направлений, включая юг.